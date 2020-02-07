«Белпочта» повышает тарифы на международные посылки и письма

«Белпочта» повышает тарифы на международные посылки и письма1
- 7.02.2020, 22:30
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Цены вырастут уже с 12 февраля.
«Белпочта» с 12 февраля изменяет тарифы на пересылку международных почтовых отправлений. Изменения затронут письменную корреспонденцию, посылки, международную ускоренную почту ЕМS, пишет tut.by.
К примеру, тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого неприоритетного/ приоритетного письма массой до 20 г увеличатся на 6 копеек. В среднем повышение тарифов составит 3−5 процентов.
«Деятельность РУП „Белпочта“ направлена на обеспечение качественных и конкурентоспособных услуг по доступным тарифам. Однако поддержание высокого качества услуг невозможно без приобретения современного оборудования, модернизации объектов почтовой связи, обновления парка автомобилей, внедрения новых сервисов, основанных на современных информационных технологиях», — сообщается на сайте организации.