Как побеждать империи 1 Антон Дробович

7.02.2020, 22:40

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Антон Дробович

Россия всеми силами искривляется действительность.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского в Польше просто разорвало российское информационное пространство, а как мы знаем, в России всячески пытаются искажать историю и изображать свою в розовых тонах: Советский Союз белый и пушистый, и Россия, как его наследница, такая же. И это абсолютная неправда.

СССР так же напал на Польшу, как и нацистская Германия, и так же оккупировал и поляков, и украинцев, не говоря уже об оккупации стран Балтии и попытке представить, что именно Финляндия напала на Союз, а не наоборот. Все это — цикл преступлений, о которых надо прямо говорить.

То, что в это не верит много людей, и является результатом того, как Советский Союз десятилетиями системно работал над памятью. Затирал, заминал, вплетал. В каждой семье так или иначе есть человек, который при СССР был связан с войной, детьми фронтовиков или что-то подобное. Имея такого родственника, каждый человек явно хочет видеть в нем кого-то хорошего. Советский Союз пользовался этим и спокойно вплетал тех людей в свою историю, потому что всем хочется верить в хорошее о своих. Кто же хочет верить в то, что в Красной армии были и заградотряды, и насильники, и мародеры. Так же как и в любой другой армии: когда человек берет оружие и идет нападать или убивать, всегда происходят такие вещи.

Украина уже сделала ряд важных шагов на этом фоне. Очень многие органы власти и научное сообщество работает над дезактивацией бывших мифов. Почему они вредят? Например, Советский Союз рассказывал, и сейчас Россия подхватывает этот тезис, что мы, мол, приходили «народ освободить». В воображении возникают чисто белые ангелы, которые просто забыли сказать, что на освобожденных ими же территориями они еще на полвека остались, кошмаря местный народ и вводя танки. Да, освободили Освенцим, но только освободив, начали использовать по назначению. Не убивали уже так, как нацисты, а просто использовали как свой лагерь.

Вот такими благими историями «освободили-победили» искривляется действительность. Это и есть ложь на уровне исторических мифологем, с которыми борется Институт национальной памяти, и любой адекватный сознательный человек, который занимается наукой и историей. На нашем уровне мы работаем со школами, создаем качественный интернет-контент. Чем больше лжи производит любая империя, тем больше людей интересует контент, который эту ложь развенчивает элементарными вопросами и фактами, туда не вписывающимися. То есть мы сопоставляем эти вещи: с одной стороны мифологема о «народе-освободителе», а с другой — о восстании в Праге. С одной стороны — счастливая процветающая жизнь советского блока, а с другой — Берлинская стена. Зачем ее тогда сносили? Если люди стреляли в людей, которые бежали из счастливого Союза, то что-то здесь не то.

Здесь подходим ко второму блоку работы — развитие критического мышления. Это просто смерть для любой империи. Такие страны как Советский Союз, и такие, какой сейчас пытается стать Россия, просто не могут работать с гражданами, у которых развито критическое мышление, и которые задают логические вопросы. Потому что как только ты начинаешь их задавать, как сыплется картина мира. Именно поэтому тебе и пытаются набить много правильных ответов. Придумать какую-то картинку, где бы у тебя была теплая ванна и комфорт, чтобы ты просто не задавал вопросов. Иначе их модель не будет держаться кучи.

Качественные книги, баннеры, методички для школы, YouTube, Instagram — надо пользоваться всеми возможными способами доставки правды. И здесь, кстати, очень важно не перегнуть. Потому что бывает так, что говорят, а вот эта правда слишком сложная — давайте немного недоскажем, немного смягчим. Но нет.

Когда мы говорим о Львове в 1939 году, оккупированном Советским Союзом, в котором местный житель начинает противостоять большевистской оккупации — такого человека не назовешь коллаборационистом. Зато киевлянин, который попал под нацистскую оккупацию, до того бывший верным гражданином СССР, и вдруг начавший писать хвалебные статьи о Третьем Рейхе, и как там все прекрасно, уже становится коллаборационистом. Затем он мог передумать, опомниться и снова начать противостоять нацистам, но не вспоминать о том, как было в начале — нельзя. Потому что побеждаем только тогда, когда говорим всю полноту правды.

Да, тогда мы уже не выглядим такими пушистыми. Тем более тогда, когда начинаем говорить о гражданах, живших в Советском Союзе, и их ответственности за то, что он вообще существовал. Этот вопрос нам действительно неудобен, потому что не могли все вставать и идти бороться с системой, создавшей ГУЛАГ. Но мы должны об этом говорить. Так мы доносим вещи более сложные, более честные, но и с совестью у нас все хорошо. Так мы никогда не проиграем в исторической перспективе.

Антон Дробович, nv.ua