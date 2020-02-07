Минский блогер-путешественник попал в учебник для шестого класса 1 7.02.2020, 22:46

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Леонид Пашковский получил награду от знаменитого журнала National Geographic Traveler.

Белорусский travel-блогер Леонид Пашковский попал в учебник по английскому языку для 6 класса. Об этом он рассказал в своем канале на YouTube, пишет tut.by.

— Более крутой рекламы я себе и придумать не мог. А главное, в комментах люди уже пишут, что пришли на канал, делая уроки, — написал Пашковский.

В учебнике рассказывается, как Леонид стал лучшим travel-блогером по версии читателей журнала National Geographic Traveler. Он получит награду за проект «Хочу домой» — о путешествиях в самые опасные места планеты.