Кашка на воде 21 Александр Класковский

8.02.2020, 8:16

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Кремль решил посадить Лукашенко на строгую экономическую диету.

Газ для Беларуси будет по цене прошлого года, нефть — на коммерческих условиях. Таковы «итоги» переговоров Лукашенко и Путина в Сочи 7 февраля в изложении российской стороны. Это означает, что Кремль продолжает занимать жесткую позицию по отношению к белорусскому «союзнику».

Пока журналисты в Сочи дожидались итогов, СМИ пробавлялись обсасыванием курьезных деталей общения президентов. Типа того, что Путин предложил Лукашенко за рабочим завтраком кашку на воде: «Вы попробуйте, вам понравится».

Сейчас, когда белорусский правитель улетел в Минск без большой добычи, эта кашка на воде приобретает значение символа. Кремль всерьез и надолго решил посадить «союзника» на строгую экономическую диету.

Газ: не срослось

«Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, то мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года», — заявил по итогам переговоров заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Таким образом, до конца нынешнего года газ для Беларуси будет стоить 127 долларов за тысячу кубометров. Фактически пролонгирована договоренность, которая имелась на январь — февраль. Это не худший вариант. В декабрьском интервью «Эху Москвы» Лукашенко проговорился, что российская сторона хотела заломить по 152 доллара.

Вместе с тем, 127 долларов — далеко не то, чего Минск хотел бы в идеале. Упирая на принцип равных условий хозяйствования, белорусские переговорщики поначалу претендовали на цену как для Смоленской области — в районе 70 долларов. Не удалось добиться и компромиссного варианта, о котором говорил после декабрьских переговоров в Сочи посол Беларуси в России Владимир Семашко.

Он тогда пояснял: поскольку стороны намерены выйти к 1 января 2021 года на равные цены на газ (заметим: это предполагалось при условии, что вступят в силу дорожные карты «углубления интеграции»), Минск настаивает на том, что и в 2020 году цена газа должна снижаться. Поэтому, мол, «давайте уже двигаться и в 2020 году хотя бы половину этого пути пройдем».

Иначе говоря, Минск тогда надеялся на газ где-то по сто долларов. Не срослось.

Нефть: Кремль умыл руки

С нефтью оказалось и того хуже. Насчет нее Козак высказался так: «Сегодня встала запросная позиция на скидки на поставку нефтепродуктов. На это мы пойти не могли. Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить госрегулирование нефтяного рынка, что мы делать не сможем. Мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании».

В утешение представитель Кремля пообещал «оказывать всяческое содействие» достижению соглашений с компаниями, «чтобы обеспечить Беларусь необходимыми объемами нефти».

Но это, похоже, ради красного словца. Что значит «оказывать содействие», если вы там в Кремле демонстративно отрекаетесь от административных методов на нефтяном рынке? Лукашенко же не скрывал, что хочет договориться по энергоносителям именно с Путиным, надеялся на его отмашку, политическое решение. На коммерческих же условиях, с премией (из-за которой и разгорелся сыр-бор) российские компании и так были готовы поставлять нефть на белорусские НПЗ под завязку с самого начала года.

То есть Лукашенко дали понять, что нечего, мол, показывать гордыню. Москву очевидно не впечатлил танкер норвежской нефти, закупленной для новополоцкого «Нафтана», чтобы продемонстрировать альтернативу. Не сработал и расчет на то, что российские компании смягчатся потому, что тоже несут убытки. Компании пустили дополнительные объемы нефти в обход Беларуси, через порты.

Ну а заявление госсекретаря США Майкла Помпео в Минске, что Штаты готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100%, скорее всего, Кремль только раззадорило. Ну-ну, мол, посмотрим, как спасут вас янки.

На самом деле все нефтяные альтернативы пока заметно дороже. Да и технически их быстро не организуешь. Это не означает, что их не нужно искать и обкатывать. Напротив, этим следовало серьезно заняться раньше, а не закрывать амбразуру уже в бою, как выразился на днях сам Лукашенко.

Дорожные карты у Москвы наготове

По итогам же переговоров в Сочи 7 февраля мы не услышали пока комментариев белорусских официальных лиц и не знаем, что говорилось за закрытыми дверями по другим темам. В первую очередь — насчет «углубления интеграции» (и всплывала ли там роковая 31-я карта с единой валютой и наднациональными органами). Козак лишь обмолвился, что стороны условились «продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции».

При этом уже явно видна нацеленность нового правительства Михаила Мишустина продолжать линию, очерченную в декабре 2018 года «ультиматумом Медведева». «Я думаю, что нам необходимо в полной мере раскрыть потенциал договора [о «союзном государстве»] и обеспечить максимальную гармонизацию национальных законодательств», — заявил Мишустин, встречаясь с белорусским коллегой Сергеем Румасом 31 января в Алматы.

Посол России Дмитрий Мезенцев на днях в Минске тоже подчеркнул, что новое правительство продолжит усилия по углублению интеграции с Беларусью, упомянул о высокой степени готовности большинства дорожных карт.

Таким образом, можно с большой долей вероятности предположить, что в Сочи белорусскому президенту продолжили выкручивать руки. Или соглашайся на дальнейшую интеграцию по нашей схеме, или не обессудь: скидок не получишь.

Вполне вероятно, что вскоре мы узнаем о закулисных подробностях нынешних переговоров в Сочи от самого Лукашенко. Он умеет подавать это эмоционально и с красочными деталями.

Кремль будет играть на фобиях Лукашенко

А пока вырисовывается такая перспектива. Поскольку нефть двум прожорливым белорусским НПЗ нужна позарез, то Минску воленс-ноленс придется идти на российские условия ее поставки. Ну, может, чисто символически удастся сбить чертову премию.

Коллапса нефтепереработки не будет, но и о ее прежней прибыльности придется забыть. Это ставит ребром вопрос о структурной перестройке белорусской экономики, усилении ставки на передовые отрасли, не сидящие на игле российских энергоресурсов. Типа ИТ-сферы. И что-то надо наконец делать со свинцовым балластом неэффективного госсектора.

Народ же в скором времени наверняка ощутит новые времена на своей шкуре.

Кремль же будет играть на консерватизме и фобиях Лукашенко. Не хочешь дискомфортных реформ по модели МВФ, не хочешь голодных бунтов? Тогда давай соглашайся на «углубленную интеграцию» по нашему сценарию, пока не поздно.

Так что ждем новых актов интеграционного марлезонского балета.

Александр Класковский, naviny.by