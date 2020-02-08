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Сколько в этом году белорусы будут возмещать за ЖКУ?

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  • 8.02.2020, 8:24
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Сколько в этом году белорусы будут возмещать за ЖКУ?

Странные цифры.

Власти планируют, что в этом году население будет возмещать около 83,2% затрат на оказание ЖКУ. Об этом tut.by рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. На какие показатели мы вышли по итогам 2019 года, станет известно ближе к 15 апреля.

Для определения уровня возмещения затрат (по специальной инструкции) учитываются платежи за ЖКУ семьи из трех человек, которая живет в двухкомнатной квартире с газовой плитой, централизованным отоплением и горячим водоснабжением общей площадью 48 квадратных метров. При расчетах предполагается, что семья не превышает нормативы по потреблению коммунальных услуг по субсидируемым государством тарифам, размерам возмещаемых расходов.

По предварительной оценке, с учетом всех необходимых параметров и установленных предельно допустимых тарифов в 2020 году население должно выйти на 83,2% возмещения по всем услугам. Остальное «доплатит» государство.

Напомним, в 2016 году население по всему комплексу коммунальных услуг возмещало 60,7% затрат на их оказание. В 2017 году показатель поднялся до 69,7%. В 2018 году возмещение достигло 75,6%. В 2019 году белорусы, по расчетам властей, должны были выйти на 80,5%. Показатель за прошлый год, по итогам 12 месяцев будет пересчитан и уточнен с учетом фактических затрат на ЖКУ ближе к 15 апреля, сказали в министерстве.

Как сообщалось ранее, подорожание услуг в этом году, как и в прошлом, будет происходить в два этапа. С 1 января их стоимость вырастет на 3,5 доллара в эквиваленте. Повышение цен уже коснулось, к примеру, электричества (подорожало на 8,9%), газа (2,4%), водоснабжения (12,5%) и канализации (21,4%), капремонта (29,9%) и техобслуживания лифта (2,9%).

Подогрев воды и отопление подорожают на 11,6% с 1 июня (на 1,5 доллара за Гкал в эквиваленте). Прибавку в стоимости первой услуги мы увидим в жировках, которые придут в июле, а второй — с началом отопительного сезона.

Специалисты не раз отмечали, что белорусская система начисления оплаты за услуги ЖКХ — одна из самых непрозрачных. По подсчетам независимых экспертов, белорусы уже давно оплачивают больше 100% ЖКУ, но при этом власти продолжают повышать тарифы.


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