Фристайл: Александра Романовская взяла золото на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли 1 8.02.2020, 9:22

Белоруска стала лучшей на соревнованиях 7 февраля.

Белорусская фристайлистика Александра Романовская завоевала золотую медаль на этапе Кубке мира в Дир-Вэлли. Ее соотечественница олимпийская чемпионка Анна Гуськова расположилась на 13-м месте в итоговом протоколе, сообщает pressball.by.

Дир-Вэлли. 7 февраля. Лыжная акробатика. Женщины

1. А.Романовская (Беларусь) — 106,74

2. М.Ник (США) — 83,89

3. Э.Уилкокс (Австралия) — 81,78

... 13. А.Гуськова (Беларусь) — 72,45