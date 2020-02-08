Фристайл: Александра Романовская взяла золото на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли

Фристайл: Александра Романовская взяла золото на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли1
- 8.02.2020, 9:22
Белоруска стала лучшей на соревнованиях 7 февраля.
Белорусская фристайлистика Александра Романовская завоевала золотую медаль на этапе Кубке мира в Дир-Вэлли. Ее соотечественница олимпийская чемпионка Анна Гуськова расположилась на 13-м месте в итоговом протоколе, сообщает pressball.by.
Дир-Вэлли. 7 февраля. Лыжная акробатика. Женщины
1. А.Романовская (Беларусь) — 106,74
2. М.Ник (США) — 83,89
3. Э.Уилкокс (Австралия) — 81,78
... 13. А.Гуськова (Беларусь) — 72,45