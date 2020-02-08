Бодрое утро: 10 необычных рецептов кофе

Бодрое утро: 10 необычных рецептов кофе1
- 8.02.2020, 9:31
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Специально для утра выходного дня.
Многие не представляют себе утро выходного дня без чашки только что сваренного горячего кофе. Любимый привычный рецепт рано или поздно надоедает, но это ничего — в таком случае можно поэкспериментировать. Журналисты wonderzine.com выбрали 10 простых и быстрых способов разнообразить утро, приготовив необычный и очень вкусный кофе.
С фундуком
Ореховый привкус может дать ощущение сладости, поэтому, возможно, сахар не понадобится. Вместо фундука подойдут миндаль или любые другие орехи.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1,5 столовые ложки обжаренного фундука
2 столовые ложки сахара
взбитые сливки (необязательно)
молотый кофе и вода — как обычно
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Измельчите орехи в кофемолке.
Вместе с молотым кофе добавьте в воду ореховый порошок и варите на медленном огне, не доводя до кипения.
Когда кофе поднимется, снимите с огня и добавьте сахар. Процедите напиток и вылейте в большую чашку, украсив взбитыми сливками.
С медом и чесноком
Необычная комбинация сладкого с острым и результат, который одобрит даже ваша бабушка.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1,5 чайные ложки меда
1 зубчик чеснока
молотый кофе и вода — как обычно
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Подогрейте в турке мед, аккуратно влейте воду, добавьте очищенный зубчик чеснока, разрезанный пополам.
Добавьте молотый кофе и варите, не доводя до кипения.
Когда кофе поднимется, снимите с огня и дайте ему несколько минут настояться. Процедите и вылейте в чашку.
С солью и апельсином
Апельсиновый сок и кофе — стандартные компоненты европейского завтрака. Почему бы их не смешать?
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1,5 чайной ложки апельсиновой цедры
1 чайная ложка апельсинового сока
1 чайная ложка сахара
щепотка соли
молотый кофе и вода — как обычно
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В турку насыпьте соль, сахар и молотый кофе, залейте горячей водой и варите, не доводя до кипения.
Когда кофе поднимется, снимите с огня, добавьте апельсиновый сок, цедру и дайте настояться. Вылейте в чашку, процедив при желании.
С яйцом
Гоголь-моголь во взрослом варианте. Для добавления в кофе понадобится желток, а лишний белок можно вылить в омлет.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1 желток
2 столовые ложки 10%-ных сливок
1 чайная ложка сахара
молотый кофе и вода — как обычно
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сварите кофе как обычно.
Сливки взбейте с желтком и сахаром. Продолжая взбивать, влейте горячий кофе. Вылейте напиток в чашку.
С бананом и корицей
Если не успеваете полноценно позавтракать, такой кофе утолит голод и придаст сил, чтобы добраться до офиса.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
½ банана
корица
ванильное мороженое (необязательно)
молотый кофе и вода — как обычно
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сварите кофе как обычно.
Взбейте в блендере порезанный на мелкие кусочки банан, корицу и слегка остывший кофе.
Перелейте напиток в чашку, добавив мороженое или взбитые сливки по вкусу.
С плавленым сыром
Помимо воспоминаний о детстве, плавленый сырок — неплохой источник энергии и молочного белка.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
50 мл молока
щепотка соли
½ чайной ложки сахара
50 г плавленого сыра «Янтарь»
молотый кофе и вода — как обычно
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Вскипятите молоко, добавьте в него щепотку соли и плавленый сырок; тщательно перемешивайте, пока сырок полностью не расплавится.
Сварите кофе как обычно.
Влейте горячий кофе в молоко с сыром, добавьте сахар по вкусу.
Со сливочным маслом
Кофейно-масляный коктейль, также известный как «пуленепробиваемый» кофе среди приверженцев кето-диеты, сытный и сливочный, тоже поможет скрасить ожидание завтрака.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
1–2 столовые ложки сливочного масла
молотый кофе и вода — как обычно
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Кипящей водой залейте молотый кофе и добавьте сливочное масло.
Залейте получившуюся смесь в блендер и взбивайте двадцать-тридцать секунд (до получения однородной массы). Вылейте напиток в чашку.
Со свежей мятой
Такой кофе взбодрит на всех уровнях: и за счет кофеина, и за счет аромата мяты. Можно продолжить утро тематическим парфюмом.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
4 листочка свежей мяты
2 чайные ложки сахара
молотый кофе и вода — как обычно
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сварите кофе как обычно.
Тщательно промойте листочки мяты, порвите на мелкие кусочки и положите на дно чашки, помяв их ложкой.
Налейте в чашку горячий кофе, добавьте сахар и оставьте настояться на несколько минут.
С лимоном и горьким шоколадом
Воздействует на все вкусовые ощущения сразу: здесь и соленое, и сладкое, и горьковатое, и кислое.
ИНГРЕДИЕНТЫ
50 г горького шоколада
½ лимона
¼ чайной ложки соли
сахар по вкусу
100 г мороженого (необязательно)
молотый кофе и вода — как обычно
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Раскрошите шоколад и нарежьте лимон кружочками.
В турку положите кофе и сахар и залейте кипятком. Добавьте соль и варите, не доводя до кипения.
Вылейте напиток в чашку, добавив измельченный горький шоколад, кружочки лимона и мороженое.
С халвой
Молоко, мед и халва — комбинация с восточными нотами, которая поможет согреться прохладным утром.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
200 мл молока
50 г халвы
1 чайная ложка меда
молотый кофе и вода — как обычно
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В блендере взбейте молоко и халву до получения однородной смеси.
Перелейте в сотейник, добавьте мед и доведите практически до кипения, постоянно взбивая смесь венчиком. Снимите с огня.
Сварите кофе как обычно.
В большую чашку влейте сначала кофе, а затем молочную смесь. Подавайте с кусочками халвы.