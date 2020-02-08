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Бодрое утро: 10 необычных рецептов кофе

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  • 8.02.2020, 9:31
  • 1,193
Бодрое утро: 10 необычных рецептов кофе

Специально для утра выходного дня.

Многие не представляют себе утро выходного дня без чашки только что сваренного горячего кофе. Любимый привычный рецепт рано или поздно надоедает, но это ничего — в таком случае можно поэкспериментировать. Журналисты wonderzine.com выбрали 10 простых и быстрых способов разнообразить утро, приготовив необычный и очень вкусный кофе.

С фундуком

Ореховый привкус может дать ощущение сладости, поэтому, возможно, сахар не понадобится. Вместо фундука подойдут миндаль или любые другие орехи.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1,5 столовые ложки обжаренного фундука

2 столовые ложки сахара

взбитые сливки (необязательно)

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Измельчите орехи в кофемолке.

Вместе с молотым кофе добавьте в воду ореховый порошок и варите на медленном огне, не доводя до кипения.

Когда кофе поднимется, снимите с огня и добавьте сахар. Процедите напиток и вылейте в большую чашку, украсив взбитыми сливками.

С медом и чесноком

Необычная комбинация сладкого с острым и результат, который одобрит даже ваша бабушка.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1,5 чайные ложки меда

1 зубчик чеснока

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Подогрейте в турке мед, аккуратно влейте воду, добавьте очищенный зубчик чеснока, разрезанный пополам.

Добавьте молотый кофе и варите, не доводя до кипения.

Когда кофе поднимется, снимите с огня и дайте ему несколько минут настояться. Процедите и вылейте в чашку.

С солью и апельсином

Апельсиновый сок и кофе — стандартные компоненты европейского завтрака. Почему бы их не смешать?

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1,5 чайной ложки апельсиновой цедры

1 чайная ложка апельсинового сока

1 чайная ложка сахара

щепотка соли

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В турку насыпьте соль, сахар и молотый кофе, залейте горячей водой и варите, не доводя до кипения.

Когда кофе поднимется, снимите с огня, добавьте апельсиновый сок, цедру и дайте настояться. Вылейте в чашку, процедив при желании.

С яйцом

Гоголь-моголь во взрослом варианте. Для добавления в кофе понадобится желток, а лишний белок можно вылить в омлет.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 желток

2 столовые ложки 10%-ных сливок

1 чайная ложка сахара

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сварите кофе как обычно.

Сливки взбейте с желтком и сахаром. Продолжая взбивать, влейте горячий кофе. Вылейте напиток в чашку.

С бананом и корицей

Если не успеваете полноценно позавтракать, такой кофе утолит голод и придаст сил, чтобы добраться до офиса.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

½ банана

корица

ванильное мороженое (необязательно)

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сварите кофе как обычно.

Взбейте в блендере порезанный на мелкие кусочки банан, корицу и слегка остывший кофе.

Перелейте напиток в чашку, добавив мороженое или взбитые сливки по вкусу.

С плавленым сыром

Помимо воспоминаний о детстве, плавленый сырок — неплохой источник энергии и молочного белка.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

50 мл молока

щепотка соли

½ чайной ложки сахара

50 г плавленого сыра «Янтарь»

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Вскипятите молоко, добавьте в него щепотку соли и плавленый сырок; тщательно перемешивайте, пока сырок полностью не расплавится.

Сварите кофе как обычно.

Влейте горячий кофе в молоко с сыром, добавьте сахар по вкусу.

Со сливочным маслом

Кофейно-масляный коктейль, также известный как «пуленепробиваемый» кофе среди приверженцев кето-диеты, сытный и сливочный, тоже поможет скрасить ожидание завтрака.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1–2 столовые ложки сливочного масла

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Кипящей водой залейте молотый кофе и добавьте сливочное масло.

Залейте получившуюся смесь в блендер и взбивайте двадцать-тридцать секунд (до получения однородной массы). Вылейте напиток в чашку.

Со свежей мятой

Такой кофе взбодрит на всех уровнях: и за счет кофеина, и за счет аромата мяты. Можно продолжить утро тематическим парфюмом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 листочка свежей мяты

2 чайные ложки сахара

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сварите кофе как обычно.

Тщательно промойте листочки мяты, порвите на мелкие кусочки и положите на дно чашки, помяв их ложкой.

Налейте в чашку горячий кофе, добавьте сахар и оставьте настояться на несколько минут.

С лимоном и горьким шоколадом

Воздействует на все вкусовые ощущения сразу: здесь и соленое, и сладкое, и горьковатое, и кислое.

ИНГРЕДИЕНТЫ

50 г горького шоколада

½ лимона

¼ чайной ложки соли

сахар по вкусу

100 г мороженого (необязательно)

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Раскрошите шоколад и нарежьте лимон кружочками.

В турку положите кофе и сахар и залейте кипятком. Добавьте соль и варите, не доводя до кипения.

Вылейте напиток в чашку, добавив измельченный горький шоколад, кружочки лимона и мороженое.

С халвой

Молоко, мед и халва — комбинация с восточными нотами, которая поможет согреться прохладным утром.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 мл молока

50 г халвы

1 чайная ложка меда

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В блендере взбейте молоко и халву до получения однородной смеси.

Перелейте в сотейник, добавьте мед и доведите практически до кипения, постоянно взбивая смесь венчиком. Снимите с огня.

Сварите кофе как обычно.

В большую чашку влейте сначала кофе, а затем молочную смесь. Подавайте с кусочками халвы.


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