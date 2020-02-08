Бодрое утро: 10 необычных рецептов кофе 1 8.02.2020, 9:31

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Специально для утра выходного дня.

Многие не представляют себе утро выходного дня без чашки только что сваренного горячего кофе. Любимый привычный рецепт рано или поздно надоедает, но это ничего — в таком случае можно поэкспериментировать. Журналисты wonderzine.com выбрали 10 простых и быстрых способов разнообразить утро, приготовив необычный и очень вкусный кофе.

С фундуком

Ореховый привкус может дать ощущение сладости, поэтому, возможно, сахар не понадобится. Вместо фундука подойдут миндаль или любые другие орехи.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1,5 столовые ложки обжаренного фундука

2 столовые ложки сахара

взбитые сливки (необязательно)

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Измельчите орехи в кофемолке.

Вместе с молотым кофе добавьте в воду ореховый порошок и варите на медленном огне, не доводя до кипения.

Когда кофе поднимется, снимите с огня и добавьте сахар. Процедите напиток и вылейте в большую чашку, украсив взбитыми сливками.

С медом и чесноком

Необычная комбинация сладкого с острым и результат, который одобрит даже ваша бабушка.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1,5 чайные ложки меда

1 зубчик чеснока

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Подогрейте в турке мед, аккуратно влейте воду, добавьте очищенный зубчик чеснока, разрезанный пополам.

Добавьте молотый кофе и варите, не доводя до кипения.

Когда кофе поднимется, снимите с огня и дайте ему несколько минут настояться. Процедите и вылейте в чашку.

С солью и апельсином

Апельсиновый сок и кофе — стандартные компоненты европейского завтрака. Почему бы их не смешать?

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1,5 чайной ложки апельсиновой цедры

1 чайная ложка апельсинового сока

1 чайная ложка сахара

щепотка соли

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В турку насыпьте соль, сахар и молотый кофе, залейте горячей водой и варите, не доводя до кипения.

Когда кофе поднимется, снимите с огня, добавьте апельсиновый сок, цедру и дайте настояться. Вылейте в чашку, процедив при желании.

С яйцом

Гоголь-моголь во взрослом варианте. Для добавления в кофе понадобится желток, а лишний белок можно вылить в омлет.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 желток

2 столовые ложки 10%-ных сливок

1 чайная ложка сахара

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сварите кофе как обычно.

Сливки взбейте с желтком и сахаром. Продолжая взбивать, влейте горячий кофе. Вылейте напиток в чашку.

С бананом и корицей

Если не успеваете полноценно позавтракать, такой кофе утолит голод и придаст сил, чтобы добраться до офиса.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

½ банана

корица

ванильное мороженое (необязательно)

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сварите кофе как обычно.

Взбейте в блендере порезанный на мелкие кусочки банан, корицу и слегка остывший кофе.

Перелейте напиток в чашку, добавив мороженое или взбитые сливки по вкусу.

С плавленым сыром

Помимо воспоминаний о детстве, плавленый сырок — неплохой источник энергии и молочного белка.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

50 мл молока

щепотка соли

½ чайной ложки сахара

50 г плавленого сыра «Янтарь»

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Вскипятите молоко, добавьте в него щепотку соли и плавленый сырок; тщательно перемешивайте, пока сырок полностью не расплавится.

Сварите кофе как обычно.

Влейте горячий кофе в молоко с сыром, добавьте сахар по вкусу.

Со сливочным маслом

Кофейно-масляный коктейль, также известный как «пуленепробиваемый» кофе среди приверженцев кето-диеты, сытный и сливочный, тоже поможет скрасить ожидание завтрака.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1–2 столовые ложки сливочного масла

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Кипящей водой залейте молотый кофе и добавьте сливочное масло.

Залейте получившуюся смесь в блендер и взбивайте двадцать-тридцать секунд (до получения однородной массы). Вылейте напиток в чашку.

Со свежей мятой

Такой кофе взбодрит на всех уровнях: и за счет кофеина, и за счет аромата мяты. Можно продолжить утро тематическим парфюмом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

4 листочка свежей мяты

2 чайные ложки сахара

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сварите кофе как обычно.

Тщательно промойте листочки мяты, порвите на мелкие кусочки и положите на дно чашки, помяв их ложкой.

Налейте в чашку горячий кофе, добавьте сахар и оставьте настояться на несколько минут.

С лимоном и горьким шоколадом

Воздействует на все вкусовые ощущения сразу: здесь и соленое, и сладкое, и горьковатое, и кислое.

ИНГРЕДИЕНТЫ

50 г горького шоколада

½ лимона

¼ чайной ложки соли

сахар по вкусу

100 г мороженого (необязательно)

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Раскрошите шоколад и нарежьте лимон кружочками.

В турку положите кофе и сахар и залейте кипятком. Добавьте соль и варите, не доводя до кипения.

Вылейте напиток в чашку, добавив измельченный горький шоколад, кружочки лимона и мороженое.

С халвой

Молоко, мед и халва — комбинация с восточными нотами, которая поможет согреться прохладным утром.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 мл молока

50 г халвы

1 чайная ложка меда

молотый кофе и вода — как обычно

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В блендере взбейте молоко и халву до получения однородной смеси.

Перелейте в сотейник, добавьте мед и доведите практически до кипения, постоянно взбивая смесь венчиком. Снимите с огня.

Сварите кофе как обычно.

В большую чашку влейте сначала кофе, а затем молочную смесь. Подавайте с кусочками халвы.