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Валериановые «короли» и «сахарное» дело

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  • Виктор Горбачев
  • 8.02.2020, 9:41
  • 2,774
Валериановые «короли» и «сахарное» дело

Сколько еще таких «схем» знают и скрывают власти?

Дурят! Ой дурят! Еще как нашего брата дурят.

Вы думаете, что "сахарное" дело это последнее плохое, где нас разводили? Какие глупости. Мы забыли про лекарства.

А стоит напомнить. Внимательно смотрим фотографии.

Перед нами две упаковки. Производитель один и тот же - Беларусь, Минск, "Белмедпрепараты". Лекарство одно и тоже. Вот только количество таблеток в упаковке разное.

В одной 50 штук и куплены они сегодня в Москве в государственной аптеке за 50 рублей российских. А в другой - 20 штук. И куплены они сегодня в государственной аптеке в Беларуси (Витебск, Борисов, Минск...). Цена - 1,68 наших денег. А вот в пересчете на российские по курсу сегодняшнему.... Внимание! Все те же 50 рублей! Но тут это за 20 таблеток, а в России - за 50! Чувствуете разницу? На 150% цена тут дороже на наше же лекарство, чем в России.

А вы говорите, что общего между "сахарным" делом и валериановым? Грабеж полнейший - общее. И наглый грабеж. И открытый. Разница на сахаре тут и там - 1,50 против 80 копеек (это всего лишь 90% разбежка в цене). А на валериану в 150%! И это только маленький пример, коих можно приводить сотни и тысячи. Все наше лекарство там и тут в цене имеет большую разницу.

И тишина!

Не, ну а что? Грабьте своих, грабьте! Зачем нам здоровый люд тут? А чиновники и власть только насмехаются и вид делают, что не знают о таком. Да баблишко считает.

И вот как? Как же надо ненавидеть свой народ, чтобы вот так! По больному!

Хотя? Очередные подонки и очередная прокладка, о которой знают и через которую наживаются на "здоровье" нации.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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