Секретная армия России 6 Злата Аскерко, «Новая газета»

8.02.2020, 9:48

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Как призывают на службу у соседей.

В прошлом году моему другу пришла повестка. Он отправился в военкомат с мамой. Итог — военный билет с отметкой «годен с незначительными ограничениями» за подписью военного комиссара Андрея Вадимовича Гаранина.

— Ну что, сын, хватит сидеть, ты нужен Родине, — попыталась пошутить мама.

Мой друг передвигается на электрической коляске. Он инвалид с детства. Он плохо говорит, а в руках — страшный гипертонус.

Можно подумать, что это нелепая, редкая ошибка. Но повестка пришла и другому моему знакомому, парню в тяжелом лежачем состоянии. Когда же мама этого мальчика позвонила в военкомат насчет «ошибки», то услышала, что ей нужно еще доказать неспособность своего ребенка служить в армии. Больше того: ей сказали, что в случае неявки она должна выплатить штраф. Этой семье дорога каждая копейка на реабилитацию.

И вот мама с сыном стоят у военкомата, но даже не могут войти туда, потому что для тяжелой коляски нужен подъемник, которого в военкомате, конечно, не оказалось.

Как говорят, один раз — случайность, два — совпадение. Третья история будет о племяннике нашей знакомой, у которого неизлечимое генетическое заболевание — мышечная дистрофия Дюшенна. С таким заболеванием доживают максимум до 18 лет. Но даже это не остановило военкомат.

— Его, бедного, к 18 годам так скрутило, что он даже подняться с постели не мог. Когда я получила повестку, меня начал забирать странный смех. Какой из моего сына воин? Но уже через минуту я плакала и еще долго потом не могла успокоиться, — вспоминает мама особенного ребенка.

Вывод: если еще жив, то вперед — защищать Родину.

У меня достаточно таких историй. Глухонемые братья.

Мальчик, который приехал в военкомат на коляске (это случилось в последний призыв, осенний) и сказал: «Да, берите меня в снайперы, я могу долго и тихо сидеть в засаде!»

Парень, который живет на искусственной вентиляции легких. Все эти ребята по какой-то рассогласованности медицинского и военного ведомств получили повестки, а некоторые, несмотря на свое состояние, даже были признаны в целом годными к службе. К какой службе может быть годен колясочник, с какими такими «незначительными ограничениями»? Почему семьи, которые и так ведут ежедневную войну с чиновниками за здоровье своих детей, за льготы, лекарства, реабилитацию, должны переживать еще и по поводу повесток и тратить время на поездки до военкоматов, в которые невозможно зайти?

Злата Аскерко, «Новая газета»