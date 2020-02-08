закрыть
8 февраля 2020, суббота, 11:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Бунт маршрутчиков: «Власти решили зарабатывать деньги из воздуха!»

6
  • 8.02.2020, 10:22
  • 2,346
Бунт маршрутчиков: «Власти решили зарабатывать деньги из воздуха!»

Водители возмущены поборами на вокзалах.

Полгода назад в Бресте открыли новый автовокзал, но похоже ездить оттуда скоро не будет кому. Местные маршрутчики угрожают уйти в серую сферу, сообщает «Белсат».

Вместо радости из-за нового автовокзала - разочарование новыми правилами. Перевозчики Брестчины жалуются, что работают в убыток.

«Мне выставили счет: получается, 105% я должен отдать государству. То есть мой заработок я отдаю в автопарк города Каменец и еще я остаюсь должен своими деньгами доплачивать им», - рассказал водитель Дмитрий.

Причина - постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли, принятое в прошлом году 6 декабря. Ранее перевозчики платили «Облавтотрансу» 15% от проданных билетов, сейчас установлен максимум - 12%. Но зато министерство ввело тарифы, которые водители должны платить каждый раз за въезд на автовокзалы и автостанции. Максимальная сумма для межобластных перевозок - 3 рубля, для маршрутов внутри региона - 2 рубля 80 копеек.

То есть водители вынуждены платить несколько раз за день даже тогда, когда нет ни одного пассажира! Перевозчик маршрута Брест-Пружаны Олег Лубник свидетельствует:

- Я им должен 93 рубля 21 копейку. Это с учетом 15 дней работы!

- То есть, вы перевозите пассажиров и еще остаетесь им должны?

- Да! Конечно, на эти условия мы не пойдем никогда!

Вчера перевозчики встретились с руководством «Брестоблавтотранса» и предложили де факто вернуться к старым платежам.

«Оставить 12% за продажу билетов, внести пункт в договор - еще 3% за пользование инфраструктурой вокзала. Конечно, вокзалы строятся, люди работают, вопросов нет», - отмечает перевозчик Юрий Кушнерук.

Чтобы выполнить новое постановление министерства, водители не против платить символическую квоту - одну копейку за въезд на платформу.

«У МАРТ же написано - от нуля до максимального тарифа. Наши власти решили сделать по максимуму, чтобы себе зарабатывать деньги из ничего, из воздуха, как говорят», - обращает внимание водитель Дмитрий.

Гендиректор «Брестоблавтотранса» Игорь Мартынович отметил, что не может пойти на такие уступки, потому что тогда потери будут нести автостанции:

«Я перевозчику представил льготы, незаконные, у вас все хорошо, вы одну копейку заплатили - завтра начальник станционный после определенной проверки заплатит штрафные санкции. Вы бы пошли на это?»

В результате к согласию так и не пришли.

«Единственное, мы услышали от генерального директора, что все-таки мы работаем по старым договорам. Ведь директора некоторых автобусных станций утверждали, что постановление МАРТ отменило наши действующие договора», - говорит перевозчик Олег Лубник.

Новых договоров нет. Перевозчики утверждают: из-за таких драконовских поборов им придется либо резко повысить цены и не выдержать конкуренции с нелегалами, или самым обходить вокзалы.

«Я как патриот работал несколько лет именно на вокзале, все билеты продавались официально, все налоги в полном объеме оплачивались, все как положено. Но с этим постановлением уже начинаем думать, что надо уходить в нелегальные перевозки», - объясняет перевозчик Юрий Кушнерук.

Зачем же вообще были нужны нововведения, узнать оперативно в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли не удалось.

«Я вам не могу точно ответить, напишите нам этот вопрос, и, я полагаю, наши специалисты смогут вам объяснить», - отметила пресс-секретарь Ольга Голь.

В любом случае, неудобства почувствуют на себе пассажиры.

- Вы не считаете, что вас просто грабят?

- Мы сопротивляемся, мы все делаем по закону, - ответил Олег Лубник.


популярное за неделю

Мнение

Кашка на воде
Кашка на воде Александр Класковский
Военрук на майбахе
Военрук на майбахе Ирина Халип
Cладкое дело
Cладкое дело Виталий Портников
«Формула любви» в момент истины
«Формула любви» в момент истины Леонид Фридкин