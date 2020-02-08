Бунт маршрутчиков: «Власти решили зарабатывать деньги из воздуха!» 6 8.02.2020, 10:22

2,346

Водители возмущены поборами на вокзалах.

Полгода назад в Бресте открыли новый автовокзал, но похоже ездить оттуда скоро не будет кому. Местные маршрутчики угрожают уйти в серую сферу, сообщает «Белсат».

Вместо радости из-за нового автовокзала - разочарование новыми правилами. Перевозчики Брестчины жалуются, что работают в убыток.

«Мне выставили счет: получается, 105% я должен отдать государству. То есть мой заработок я отдаю в автопарк города Каменец и еще я остаюсь должен своими деньгами доплачивать им», - рассказал водитель Дмитрий.

Причина - постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли, принятое в прошлом году 6 декабря. Ранее перевозчики платили «Облавтотрансу» 15% от проданных билетов, сейчас установлен максимум - 12%. Но зато министерство ввело тарифы, которые водители должны платить каждый раз за въезд на автовокзалы и автостанции. Максимальная сумма для межобластных перевозок - 3 рубля, для маршрутов внутри региона - 2 рубля 80 копеек.

То есть водители вынуждены платить несколько раз за день даже тогда, когда нет ни одного пассажира! Перевозчик маршрута Брест-Пружаны Олег Лубник свидетельствует:

- Я им должен 93 рубля 21 копейку. Это с учетом 15 дней работы!

- То есть, вы перевозите пассажиров и еще остаетесь им должны?

- Да! Конечно, на эти условия мы не пойдем никогда!

Вчера перевозчики встретились с руководством «Брестоблавтотранса» и предложили де факто вернуться к старым платежам.

«Оставить 12% за продажу билетов, внести пункт в договор - еще 3% за пользование инфраструктурой вокзала. Конечно, вокзалы строятся, люди работают, вопросов нет», - отмечает перевозчик Юрий Кушнерук.

Чтобы выполнить новое постановление министерства, водители не против платить символическую квоту - одну копейку за въезд на платформу.

«У МАРТ же написано - от нуля до максимального тарифа. Наши власти решили сделать по максимуму, чтобы себе зарабатывать деньги из ничего, из воздуха, как говорят», - обращает внимание водитель Дмитрий.

Гендиректор «Брестоблавтотранса» Игорь Мартынович отметил, что не может пойти на такие уступки, потому что тогда потери будут нести автостанции:

«Я перевозчику представил льготы, незаконные, у вас все хорошо, вы одну копейку заплатили - завтра начальник станционный после определенной проверки заплатит штрафные санкции. Вы бы пошли на это?»

В результате к согласию так и не пришли.

«Единственное, мы услышали от генерального директора, что все-таки мы работаем по старым договорам. Ведь директора некоторых автобусных станций утверждали, что постановление МАРТ отменило наши действующие договора», - говорит перевозчик Олег Лубник.

Новых договоров нет. Перевозчики утверждают: из-за таких драконовских поборов им придется либо резко повысить цены и не выдержать конкуренции с нелегалами, или самым обходить вокзалы.

«Я как патриот работал несколько лет именно на вокзале, все билеты продавались официально, все налоги в полном объеме оплачивались, все как положено. Но с этим постановлением уже начинаем думать, что надо уходить в нелегальные перевозки», - объясняет перевозчик Юрий Кушнерук.

Зачем же вообще были нужны нововведения, узнать оперативно в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли не удалось.

«Я вам не могу точно ответить, напишите нам этот вопрос, и, я полагаю, наши специалисты смогут вам объяснить», - отметила пресс-секретарь Ольга Голь.

В любом случае, неудобства почувствуют на себе пассажиры.

- Вы не считаете, что вас просто грабят?

- Мы сопротивляемся, мы все делаем по закону, - ответил Олег Лубник.