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Свобода прорастает

  • Иван Беляев, «Радио Свобода»
  • 8.02.2020, 10:59
  • 1,864
Свобода прорастает

Происходит стратегическая смена поколений.

Недавнюю поездку Владимира Путина в Череповец обсуждали с разных сторон. Мне тоже понравилась трогательная речь доцента ЧГУ Алены Смысловой, в которой она предлагает Путину отказаться от выборов:

"В силу моей деятельности я достаточно много общаюсь с талантливыми высокомотивированными школьниками и студентами. И вопрос мой лежит несколько в иной области, не в области образования. Дети становятся все более активными, в том числе интересуются политикой и политической стабильностью.

Сейчас, когда Вы озвучили свои предложения, поправки к Конституции, активно обсуждается именно эта тема. Дети задают вопросы… Мы должны понимать, как на них вообще правильно отвечать".

Путин не спрашивает у нее, что за вопросы ей задают, но вообще надо прочувствовать всю боль и беспомощность, которые стоят за этими словами. Боль – потому что совершенно понятно, КАКИЕ именно вопросы могут задавать одаренные старшеклассники, которые с пеленок живут в соцсетях, прекрасно знают про Навального, смотрят Дудя и бог знает кого еще, я сам уже слишком старый, чтобы это знать.

Таких ребят все больше, любой при желании найдет какое-нибудь снятое из-под парты видео, на котором на них орет завуч (или кто-то в сходной роли). Но вот здесь нужно пояснить, почему бессилие – да потому, что автор вопроса Путина говорит про отличников, медалистов, олимпиадников, школьную элиту. На них просто так не покричишь и строем их ходить не заставишь. Приходится завуалированно жаловаться Путину...

Дело не в том, что в России выросло "первое непоротое поколение". И не в том, что эти ребята лучше тех, кто был 10 или 20 лет назад. И не в том, что у них есть какая-то монополия на политическую истину. Ни то, ни другое, ни третье. В конце концов, с годами кто-то уйдет в конформисты, а кто-то в карьеристы.

Дело в том, что одно поколение за другим все менее и менее поротое, так бы я сказал. Для одних все более свободное, открытое и раскрепощенное, для других – изнеженное и избалованное. Так или иначе, с нынешним политическим режимом они идут на встречных курсах. В короткой перспективе время на стороне режима, а вот в долгой – скорее, на стороне "задающих вопросы" детей.

Иван Беляев, «Радио Свобода»


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