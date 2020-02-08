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Колячонок и Оксентюк помогли «Флинту» переписать рекорд по количеству побед подряд

  • 8.02.2020, 11:10
Колячонок и Оксентюк помогли «Флинту» переписать рекорд по количеству побед подряд

Белорус стал первой звездой матча OHL.

"Флинт" Владислава Колячонка и Евгения Оксентюка переписал клубный рекорд по продолжительности победной серии, сообщает pressball.by.

"Файрбердс" на выезде дожали в овертайме "Эри" — 5:4. При этом Колячонок был признан первой звездой матча, отметившись 3 (1+2) очками и показателем полезности +3. На счету Оксентюка одна результативная передача и -1 в графе "+/-".

"Кингстон" Виталия Пинчука обыграл дома "Норт-Бэй" — 4:3. Воспитанник жлобинского хоккея забросил 7-ю шайбу в сезоне при двух бросках, четырех минутах штрафа и показателе полезности -1.

"Сагино" Ильи Соловьева вел 2:0 в противостоянии с "Лондоном", но в итоге уступил без вариантов — 3:7. Соловьев завершил встречу с показателем полезности -1.


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