Ученые рассекретили древнее послание об изменениях климата на Земле 1 8.02.2020, 11:20

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Возраст загадочных рисунков — 12 тысяч лет.

Ученые определили дату древнего послания, которое было случайно обнаружено в 1891 году. В нём говорится о неких страшных изменениях климата на Земле. По мнению специалистов из университета Вуллонга, наскальные изображения, о которых идет речь, были оставлены 12 000 лет назад, сообщает lenta.ua.

Подобные танцующие фигуры больше никогда и нигде не встречались ученым, поэтому считаются уникальными в своем роде. Они были найдены местным фермером по имени Джозеф Брэдшоу в скалистом районе Кимберли Австралии.

Рисунки выполнены охрой и долгие годы представляли собой загадку для науки, однако последние исследования позволили уточнить дату их создания и разгадать смысл. Ученые взяли микроскопические кусочки древесного угля, использованные осами для строительства гнезд, расположенных над рисунками, и провели радиоуглеродный анализ материала. Он показал, что реальный возраст загадочных рисунков составляет 12 000 лет с погрешностью примерно в 500 лет. Помимо этого, удалось установить, что стиль изображений существовал в данном регионе не более 1 000 лет, и это невероятно мало по меркам истории.

Специалисты определили: время создания рисунков совпадает с окончанием ледникового периода, когда подъем уровня воды в море способствовал затоплению северных регионов Австралии. Это позволило сделать вывод о том, что авторы послания изобразили хаос, царивший тогда, оставив потомкам своего рода послание о страшных изменениях климата. Результаты проведенного исследования и фото изображений опубликованы на страницах издания Science.