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Дольщикам скандальной «Аркадии» в Минске выставили астрономические доплаты

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  • 8.02.2020, 11:27
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Дольщикам скандальной «Аркадии» в Минске выставили астрономические доплаты

Суммы далеко не символические.

Бесконечная и печальная история «Тамбаза» подходит к своему очередному рубежу. Районный УКС, который взялся доделать работу за нерадивым застройщиком, выставил людям доплаты: за каждый квадратный метр держателям жилищных облигаций придется отдать еще 703 рубля, пишет onliner.by.

Суммы доплат получаются не символическими. Например, тем, кто строит в «Аркадии» квартиру площадью 70 кв. м, придется доплатить около $23 тыс. Людей, которые уже уплатили полную стоимость своих квартир ныне осужденному Льву Хаютину, это ожидаемо расстроило, ведь на страховку, которая полагается им по закону, рассчитывать уже не приходится.

— Благодаря стараниям чиновников, «Минскпроекта» и Госстройэкспертизы первоначальная стоимость достройки квартир в доме-«столбике» в 596 рублей за 1 кв. м, озвученная на стадии строительного проекта, за полтора месяца превратилась в 703 рубля после прохождения экспертизы в январе 2020 года, — делится своими мыслями активист Ярослав, держатель жилищных облигаций. — При расчете стоимости доплат была применена совершенно нелепая методика. Дольщиков понуждают оплатить не фактическую стоимость достройки квартир, а еще и возведение торгового центра, который сейчас строится. Договор долевого строительства предусматривает возможность возврата излишне уплаченных средств по окончании строительства, но беспроцентно кредитоваться за счет дольщиков при возведении торговых площадей, которые уже и так были построены «Тамбазом» за счет людей, — это весьма нагло и изобретательно.

Возмущает и схема, которой УКС сопроводил свой договор. Из этой инфографики следует, что доплаты за достройку квартир составят 103 рубля за 1 кв. м, потому что 600 рублей за 1 кв. м покроет страховка. На самом деле люди в доме-«столбике» не получили и никогда не получат эту страховку. На момент наступления обязательств по выплате страховок все поручители и залогодатели оказались банкротами, а недвижимость, принятая в залог поручительства, — неликвидными сараями.

Летом долгострой в составе ЖК «Аркадия» собираются ввести в эксплуатацию. Директора «Тамбаза» Льва Хаютина суд признал виновным в служебной халатности и злоупотреблении властью, назначив ему наказание в виде лишения свободы на 6 лет в колонии усиленного режима.


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