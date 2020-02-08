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Блогер рассказал всю правду о советских свадьбах

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  • 8.02.2020, 11:42
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Блогер рассказал всю правду о советских свадьбах

Славные традиции или бездушная бюрократия?

Так, друзья — сегодня будет пост на давно задуманную мной тему, о которой давно следовало рассказать — о свадьбах в СССР, пишет в ЖЖ известный белорусский блогер Максим Мирович.

Многие до сих пор вспоминают эти свадьбы как "добрые и славные советские традиции", а я вижу в них всю ту же советскую бюрократию с ее бездушностью и равнодушным отношением к личности — советские свадьбы были как две капли воды похожи друг на друга, а сочетающиеся браком и их родственники терпели во время организации данного процесса множество мелких унижений.

Что самое интересное — многие современные свадебные традиции тянутся еще из времен СССР. Это и непонятные мне непомерные расходы (которые в дальнейшем часто становятся причинами скандалов), и совершенно одинаковый "стандартно-казенный" внешний вид свадебного декора и костюмов, и вся эта совковая обрядовость — за несоблюдение которой на вас будут якобы косо смотреть родственники, ну и т.д. и т.п.

На самом деле нет никакого "единого стандарта", который обязателен к исполнению — свадьба может быть такой, какой вы сами захотите, все зависит только лишь от вашей фантазии. Ложки нет, Нео! Но наши люди с каким-то непонятным мне ослиным упорством продолжают из года в год воспроизводить совковые обряды, потому что "все так делали и это правильно". Просто посмотрите на фотографии большинства современных свадеб, и вы поймете, о чем я говорю.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о свадьбах в СССР.

Зачем вступали в брак в СССР?

Для начала немного о том, зачем вообще вступали в брак в СССР. Начнем с того, что брак в СССР был вещью если не обязательной, то очень желательной для получения тех или иных жизненных ништяков. Во-первых, семейной паре было гораздо проще обзавестись "бесплатной" квартирой — так как она считалась уже "ячейкой общества, основой государства". Одинокому человеку в СССР, который к тому же не имеет связей, можно было рассчитывать в лучшем случае на комнату в общежитии или в коммуналке.

Помимо жилья, те кто не состоял в официальном браке, имели и множество других жизненных препонов — могли возникнуть проблемы при трудоустройстве, за границу в турпоездку вас совершенно точно не выпустили бы, в гостиницах незарегистрированные пары не селили в один номер, гостей из такого номера выгоняли в 23 часа вечера, а визит беременной незамужней женщины (чуть не написал "девушки") к гинекологу мог закончится постановкой в известность родителей. Помимо всего вышеперечисленного — неженатые мужчины платили в СССР так называемый "холостяцкий налог".

В общем и целом — жизнь в совке была устроена таким образом, что выживать в зарегистрированном браке было намного проще, и это много говорит о реальных целях заключения большинства браков. Разумеется, случаи "большой и чистой любви" тоже бывали, но мне почему-то кажется, что первого было гораздо больше — о чем говорит достаточно высокий процент разводов в СССР.

Советское свадебное унижение

Во всем, где обычный советский человек хоть как-то сталкивался с государством (поликлиники, детские сады, магазины) — он терпел постоянное унижение. ЗАГСы и в целом организация свадьбы в СССР исключением не стало — унижение здесь было повсюду. Во-первых, в сам ЗАГС вам нужно было явиться лично, так сказать на ковер, и за две месяца заявить о намерении заключить брак. Надменная тетка в ответ могла сообщить вам бесстрастным голосом, что все ближайшие даты заняты — мы распишем вас через три месяца, радуйтесь и этому.

Паре, которая заявила о своем намерении вступить в брак, выдавалось так называемое приглашение — с которым можно было посетить салон для новобрачных и купить всякие вещи для свадьбы. Нетрудно заметить, что красивым словом "приглашение" государство маскировало обычные талоны для дефицита — так как в свободной продаже ничего из этих вещей не было. По этому "приглашению" в салоне для новобрачных можно было купить более-менее приличный костюм и обувь, которой не было в свободной продаже.

Еще по "приглашению" можно было приобрести постельное белье в унизительно ограниченном количестве — 2 простыни, 2 наволочки, 2 двуспальных пододеяльника, одну скатерть и 4 полотенца. Также паре предлагали купить свадебные кольца — комплект которых (из плохого золота с высоким содержанием меди) стоил 120-150 рублей — выше средней советской зарплаты.

Еще весьма унизительным был процесс покупки спиртного на свадьбу — во времена "сухого закона" на всю свадьбу полагалось только 10 бутылок вина, которые можно было приобрести по все тем же талонам из ЗАГСа. Во времена же обычного дефицита в ЗАГСе давали талон на водку, который именовался "справкой". В справке-талоне указывался адрес магазина и количество спиртного (чаще всего — ящик водки), но позже чиновники заметили, что некоторые пары после получения такой "справки" вскоре забирали заявление на регистрацию брака. Талон на водку было решено выдавать только после регистрации брака — и уже после постановок росписей в ЗАГСе счастливые молодожены где-то прогуливались, тогда как родственники со всех ног мчались с талоном за водкой для банкета.

Унизительным был и сам процесс регистрации брака — чаще всего он происходил в выходные у какого-нибудь местного дворца бракосочетаний, и к этому дворцу съезжалась целая куча пар с невестами в одинаковых кримпленовых платьях. Пары выстраивались в очередь, что напоминало этакий сюрреалистический конвейер — не хватало только талончиков с временем регистрации, как в поликлинике, и криков "вас тут не стояло!". В общем и целом — процесс был весьма обезличенным и казенным. Про свадебные традиции продолжим в следующем разделе.

Советские свадебные традиции

Примерно к 1960-м годам начали складываться те самые совковые свадебные традиции, большинство из которых живо и сегодня. В 1960-е годы стали массово строиться дворцы бракосочетаний, обряд регистрации брака в которых заменил церковное венчание. Венчание в СССР, кстати, крайне не привествовалось, и о всех его случаях тут же докладывалось в партийный комитет.

Чисто совковой традицией стал так называемый "выкуп невесты" в подъезде — эту традицию принесли люди, переехавшие в послевоенные годы из деревень в город. "Выкуп" часто происходил под шумный аккомпанемент баяна, чтобы все в подъезде знали, что "у нас тут свадьба".

Еще одной традицией стал заказ дорогих автомобилей для перевозки гостей — в СССР это чаще всего были черные "волги", в отдельных случаях могли быть "чайки" (если местный ЗАГС располагал таким автопарком). Аренда "волги" стоила 25 рублей в день, "чайка" обходилась дороже. Автомобили обычно украшали бумажными лентами, инога огромными кольцами, но чаще — целлулоидной куклой младенца. В ЗАГС обязательно заказывали фотографа — эта традиция появилась в конце 1960-х годов, а на входе в зал регистрации браков всегда играл марш Мендельсона. Еще одной странной советской традицией было возложение моложоженами цветов к памятникам солдатам или Вождю.

После регистрации брака обязательным был "банкет" — семьи победнее организовывали его в квартире либо в общежитии, а такие же бедные, но решившие зачем-то выбросить кучу денег на свадьбу — заказывали зал в ресторане. Музыка была чаще всего в виде местного ВИА в составе от 4 до 12 человек, либо просто в виде дискотеки с бобинного магнитофона. Опционально (по требованию старшего поколения) мог присутствовать дед с баяном, который в перерывах между тостами наяривал "народные" песни.

На свадьбу было принято дарить подарки, причем здесь все тоже было можно сказать "стандартизированно" — молодежь дарила деньги, по 10 рублей с носа, по 20 рублей с пары. Гости постарше старались подарить вещи — классическими совескими свадебными подарками были сервизы, вазы, фужеры, наборы столовых приборов в коробках, а также бытовые вещи, вроде люстры, пылесоса или ковра (последний считался дорогим и "богатым" подарком).

Пьяные драки на советских свадьбах были явлением достаточно частым, как бы ни старались доказать обратное фанаты СССР. Начиналось все по-классике, с вопроса "а ты меня уважаешь"? После чего за пострадавшег могли вступиться друзья и родственники, и драка могла перерасти в массовую. Нередкими были и просто какие-то застольные конфликты, когда не видевшиеся долгое время родственники вдруг встретились за одним столом и начали "по пьяной лавочке" припоминать, кто у кого в каком году какой пододеяльник украл.

Укушенные совком. Вместо эпилога

В качестве эпилога хочу сказать вот что — советские свадьбы были совершенно одинаковыми, в достаточной мере бездушными и неоправданно дорогостоящими мероприятиями, на которых молодожены чувствовали себя в буквальном смысле слова "чужими на этом празднике жизни" — все происходило как бы не для них, а для родствеников и соседей. Высидеть 1-2 дня на свадебных торжествах под постоянные крики выпившей толпы "ГОРЬКО" было настоящим испытанием.

И что самое печальное — современные поколения с каким-то неведомым мне упорством продолжают воспроизводить эти традиции — без понимания того, что эти традиции родились в закрытом обществе, которое не видео и знать не хотело ни о чем другом. За те 10-15 тысяч долларов (или даже больше), что выбрасывают сейчас на свадьбы, молодожены могут полгода путешествовать по миру или прожить месяц в президентском люксе отеля в экзотической стране — устроив для себя настоящий праздник и воспоминания на всю жизнь. Вместо этого люди предпочитают выбрасывать немалые (и часто последние) деньги на пьяные крики "ГОРЬКО", просыпаясь хмурым субботним утром в родной бесплатной хрущевке и начиная подсчитывать убытки. Почему так происходит — для меня большая загадка. Видимо, именно это называют традицией и духовностью...

Такие дела.

А что вы думаете про свадбы в СССР? Застали что-то такое? И что думаете об этих традициях в современном мире?


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