Зачем Зеленский едет в Ватикан? 8.02.2020, 11:59

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Встреча президента Украины с Папой римским назначена на сегодня.

Кроме Франциска Владимир Зеленский проведет встречу с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по межгосударственным отношениям Полом Ричардом Галлахером. Это будет первая встреча Владимира Зеленского с папой римским на посту президента Украины. Ранее с главой Ватикана встречались президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, пишет currenttime.tv.

О чем будут говорить президент Украины и глава Святого престола? По данным источников корреспондента Настоящего Времени, знакомых с организацией визита, речь будет идти о подписании конкордата – официального документа между Украиной и государством Ватикан, а также о приглашении папы в Украину.

Что такое конкордат?

Конкордат – это особый вид международных документов, которые подписывает государство Ватикан с разными странами. Первые конкордаты появились еще в XII веке, заключались они между папами с одной стороны и императорами или королями с другой. В Средние века конкордаты регулировали вопросы власти. Например, по Болонскому конкордату (1516 год) за папой оставалась власть в высшем церковном суде. А король получал право избирать епископов. Конкордат между Ватиканом и Российской империей в 1847 году установил, что католических священников и епископов назначают по согласованию с Россией, а государство платит церковнослужителям жалованье. Государство обязывалось не препятствовать открытию духовных учебных заведений.

Папа Франциск, глава римско-католической церкви. Фото: AFP

В последнее время темами конкордатов чаще всего становятся вопросы религиозного образования, сотрудничества в социальной сфере, налогообложения, реституции (возвращения церковного имущества) или капелланства (присутствия священнослужителей в армии, местах заключения и в учреждениях здравоохранения).

Конкордат, как и любой другой международный документ, после подписания должен быть ратифицирован. Раньше со стороны церкви документы ратифицировали соборы. Так было, например, с первым Латеранским собором в 1123 году, который ратифицировал Вормсский конкордат между папой Каликстом II и императором Священной Римской империи Генрихом V. Однако в наши дни церковь уже обходится без этого, достаточно подписи папы римского.

То же самое касается и государств-подписантов. Договор должен быть ратифицирован национальным парламентом. Если же парламент откажется это делать, то документ не заработает. Так было в 2002 году в Чехии. Правительство подписало договор с Ватиканом, однако парламент отказался его ратифицировать, и документ по сей день так и не вступил в действие.

Иногда конкордатом считают соглашение между государством и господствующей в стране религией. Так, например, в 2001 году в Грузии между Грузинской православной церковью и государством было подписано конституционное соглашение, которое также назвали конкордатом. Согласно документу, патриархия освобождается от налогов, государство создает капелланство в армии и тюрьмах, признает брак, зарегистрированный церковью, а также частично возмещает церкви ущерб, нанесенный в советское время.

Зачем конкордат Украине и что он изменит?

В Украине давно обсуждают идею конкордата. В 2016 году в аналитической записке к ежегодному посланию президента к Верховной Раде звучала идея необходимости введения в Украине конкордатной системы между государством и религиозными организациями. А уже спустя год, в 2017 году, при Министерстве иностранных дел создали комиссию для подписания конкордата. Однако никаких результатов комиссия публично не предоставила.

По действующему законодательству Украины конкордаты государства со всеми церквями, кроме католической, войдут в противоречие с государственной церковной системой – либо придется изменить закон "О свободе совести и религиозных организациях". Церкви как пирамидальные структуры не являются в Украине юридическим лицом, а представляют собой с точки зрения закона конгломерат из тысяч общин – независимых юрлиц, объединенных общими интересами. А вот с конкордатом с католиками такой дилеммы не будет, поскольку это международный договор – и, согласно Конституции, он выше национального закона.

Дело в устройстве иерархической системы католической церкви. Для католиков есть только один центр – Ватикан, а в каждой стране, где есть священники и прихожане церкви, нет какого-то ее главного представителя. Есть только официальный посол – апостольский нунций. Поэтому если и подписывать конкордат между государством Украина и украинскими католиками, то все равно это нужно делать через папу как главное лицо. Поэтому данный конкордат может стать прецедентом.

Пока не ясны все пункты планируемого договора. Однако большинство традиционных вопросов конкордатов в Украине в той или иной степени уже и так урегулировано. Верховная Рада прошлого созыва после победы Майдана и общего запроса общества на либерализацию выполнила просьбы Всеукраинского совета церквей. В частности, религиозные организации получили право основывать учебные заведения высшего и среднего образования. Государство признало дипломы об образовании и научных степенях, выданные духовными учебными заведениями, и проводит их нострификацию по упрощенной процедуре. Теология имеет статус научной дисциплины и преподается в вузах.

Религиозные организации в Украине не платят налогов, а также получают скидку от государства на газ в размере 50%, введенную еще в 2014 году правительством Арсения Яценюка.

Кроме этого, была основана система душпастырства в пенитенциарной сфере (то есть в тюрьмах и колониях) и создано военное капелланство. Государство платит военным капелланам за то, что они духовно окормляют военнослужащих. ("Окормление" означает духовное наставничество, руководство, буквально – "насыщение духовной пищей".) Логика такова: государство обеспечивает всем право на свободу совести, но поскольку служба в армии ограничивает это право, нужны капелланы, восполняющие это ограничение. Тюремные капелланы служат по-другому: им не платят, они добровольно посещают тюрьмы, но государство обязано обеспечить для них доступ туда.

Неурегулированным остается вопрос медицинского капелланства – допуска священников в больницы для окормления тяжелобольных, которые испытывают религиозные потребности, но не могут посетить обычную церковь. Пока непонятно, будет ли государство им платить.

Еще один важный и нерешенный вопрос – вопрос реституции. Последнее более всего интересует религиозные организации, лишившиеся значительной части своего имущества после прихода к власти большевиков. В Украине нет законодательства о реституции, церковь не отсуживает здания «религиозного назначения», как это происходит в России. Но зато власть может «в ручном режиме» передать импонирующей ей церкви любое здание. Это создает условия для коррупции и поддержки лояльных религиозных организаций.

Римско-католическая церковь в Украине этот вопрос поднимает давно. Так, в Киеве община католиков пытается вернуть в собственность Свято-Николаевский костел, построенный в 1899 году архитектором Городецким. Сейчас он в собственности Национального дома органной музыки, а церковной общине его дают в пользование для проведения богослужений.

Свято-Николаевский костел в Киеве. Фото: Wikimedia Commons

Когда приедет папа

Кроме обсуждения и, возможно, подписания конкордата Зеленский планирует пригласить папу в Украину. Франциск за свои семь лет понтификата еще ни разу не был в Украине. Притом что он достаточно близко знаком с украинскими грекокатоликами: в Аргентине, будучи студентом Салезианской школы, Хорхе Марио Бергольо (будущий папа Франциск) прислуживал в церкви грекокатолическому священнику Степану Чмилю – известному украинскому эмигранту. Впоследствии кардинал Бергольо стал тем, кто поспособствовал причислению отца Чмиля к лику блаженных. Нынешний глава Украинской грекокатолической церкви верховный архиепископ Святослав (Шевчук) служил вместе с кардиналом Бергольо в Аргентине в 1990-е годы.

Римские понтифики не были в Украине с 2001 года. Тогда папа Иоанн Павел II посетил Львов и Киев. Поскольку международные визиты папы расписывают на несколько лет вперед, очевидно, что в 2020 году Франциск не сможет посетить Украину. По данным корреспондента Настоящего Времени, визит планируется согласовать на 2021 год – как раз к двадцатой годовщине первого визита папы римского в независимую Украину.