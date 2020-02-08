Видеофакт: Как россияне реагируют на портрет Путина в лифте 6 8.02.2020, 12:20

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Вот он, реальный рейтинг правителя.

В сети набирает популярность недавно размещенный ролик из одной из многоэтажек российской столицы.

На видео блогер повесил в лифте подъезда большой портрет президента Владимира Путина.

Жильцы, мягко говоря, не одобрили такой редизайн кабины.

Внимание, ненормативная лексика!

В комментариях к этому видео пользователи вдоволь посмеялись, отмечая, что это реальное доверие президенту: «Вот он, реальный рейтинг, а не то, что рисуют на федеральных каналах».

Отметим, что по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который нередко называют прокремлевской соцслужбой, показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 27 января по 2 февраля составил 66,1%.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,1% респондентов (не доверяют 23,3%). В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель главы государства составил 30,6%.