Видеофакт: Как россияне реагируют на портрет Путина в лифте

Видеофакт: Как россияне реагируют на портрет Путина в лифте6
- 8.02.2020, 12:20
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Вот он, реальный рейтинг правителя.
В сети набирает популярность недавно размещенный ролик из одной из многоэтажек российской столицы.
На видео блогер повесил в лифте подъезда большой портрет президента Владимира Путина.
Жильцы, мягко говоря, не одобрили такой редизайн кабины.
Внимание, ненормативная лексика!
В комментариях к этому видео пользователи вдоволь посмеялись, отмечая, что это реальное доверие президенту: «Вот он, реальный рейтинг, а не то, что рисуют на федеральных каналах».
Отметим, что по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который нередко называют прокремлевской соцслужбой, показатель одобрения деятельности президента по среднему значению за неделю с 27 января по 2 февраля составил 66,1%.
На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 73,1% респондентов (не доверяют 23,3%). В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель главы государства составил 30,6%.