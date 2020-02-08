День святого Валентина: необычные традиции в разных странах мира 1 8.02.2020, 12:31

Как празднуют 14 февраля в Европе, Азии и Америке.

День святого Валентина — это праздник всех влюбленных. В этот романтичный день мы делимся своей любовью в арифметической прогрессии, делаем друг другу тематические подарки и признаемся в своих чувствах. Но в разных странах сложились различные традиции празднования 14 февраля. Далеко не все они похожи на наши, потому тебе будет интересно узнать, чем занимаются в этот день жители других стран, пишет tochka.net.

Германия

В Германии Валентин считается святым покровителем не влюбленных, а психически больных. В честь праздника немцы украшают психиатрические лечебницы алыми лентами, в часовнях проводят специальное богослужение.

Польша

В Польше 14 февраля посещают Познаньскую митрополию. Там, по поверью, и покоятся мощи святого Валентина, находится его чудотворная икона. Поляки верят, что это паломничество поможет им в любовных делах.

Уэльс

Уэльс славен так называемыми "ложками любви". Дело в том, что перед праздником влюбленные вырезают из дерева ложки, украшают их сердечками, ключами, замковыми щелями и торжественно дарят друг другу. Такой подарок в буквальном смысле означает: "Ты нашел путь к моему сердцу".

Голландия

В Голландии именно в этот день не считается зазорным, если женщина первой подойдет к мужчине и вежливо скажет ему: "Женись на мне!". Если этот высокий жест мужчина не оценит, он может пенять на себя, так как теперь должен подарить даме платье, причем, преимущественно шелковое.

Франция

Кроме открыток-сердечек во Франции могут дарить белье, конфеты, шоколадные муссы, романтические путешествия, нарезанную сердечками колбасу, "счастливые" лотерейные билеты, розовые йогурты, искусственные цветы.

Англия

Жители Англии поздравляют не только любимых людей, но и любимых домашних животных — собак, лошадей. Популярными подарками на 14 февраля в Великобритании считаются сладости в виде сердец, мягкие игрушки, особенно излюбленные в Британии медвежата Teddy, и, конечно, неизменные открытки-валентинки.

Италия

В Италии, откуда по легенде и берет начало День святого Валентина, эта дата называется "сладким" днем. По названию праздника понятно, что главными подарками являются всевозможные конфеты, шоколадки и печенье в форме сердца.

Америка

Ранее влюбленные американки и американцы дарили друг другу марципаны, которые были довольно ценным подарком, поскольку марципан содержал сахар, который стоил тогда очень дорого. С начала 19 века началось широкое использование сахарной свеклы, и предприимчивые американцы наладили производство карамели. По традиции с Днем святого Валентина поздравляют не только тех друзей и подруг, с кем находятся в романтических отношениях. В этот день поздравляют всех, кого просто любят — мам, пап, дедушек, бабушек, друзей.

Дания

В Дании День Святого Валентина принято отмечать весело. Здесь устраиваются массовые представления и концерты, выступления и выставки, шумные вечеринки. Любимым, друзьям, членам семьи, коллегам посылают красивые белые цветы (живые и искусственные), а также открытки со смешными стихами и любовными поэмами.

Япония

Ярко и весело этот день отмечается и в Японии, где существует необычный обычай: в парке или на площади строится большой помост, с которого молодые люди и девушки выкрикивают признания в любви. Причем оценивается не красота самого признания, а именно его громкость. Подарки тут преподносятся в основном мужчинам, причем не только "своему" любимому мужчине, но и коллегам, родственникам, знакомым.