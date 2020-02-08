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«Придется поднимать цены, а мы не хотим!»

  • 8.02.2020, 12:40
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«Придется поднимать цены, а мы не хотим!»
Фото: kp.by

Маршрутчики готовы взбунтоваться по всей Беларуси.

Брестские перевозчики возмущены новым постановлением МАРТ, которое вводит плату за въезд на вокзал - говорят, такая проблема по всей стране, пишет kp.by.

- Эта проблема не только у нас, это везде по стране – возмущен Олег Лубник, который занимается частными автобусными перевозками между Брестом и Пружанами. – Я теперь теряю 400 рублей в месяц. Вот опять мы приходим к тому, что нас вынуждают повышать цены. А мы этого не хотим.

В Бресте 7 февраля около 20 частных перевозчиков уже во второй раз встретились с представителями государственных транспортных структур, чтобы обсудить новое постановление МАРТ и решить, как дальше работать. Дело в том, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли издало новое постановление, которое среди прочего касается пассажирских перевозок. Оно вступило в силу 19 декабря и обязывает и автовокзалы, и перевозчиков подчиниться новым правилам. И с ними, как выяснилось, не согласны ни те, ни другие.

Фото: kp.by

- По Брестской области у нас вопросов с добросовестными перевозчиками не было. Предыдущие условия нас устраивали. У нас не было к вам вопросов. Мы понимаем, что любое постановление отменить не так просто. Но мы этот вопрос тоже задавали, - говорит гендиректор «Брестоблавтотранс» Игорь Мартынович. – На видеоконференции с МАРТ я так и сказал: Брестская область работала без всяких проблем, и это постановление внесло сумятицу.

ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ?

Частные перевозчики дополняют маршруты государственных. Пассажир часто и не замечает разницы – ему главное доехать. Например, из Бреста в Ольшаны, Пружаны, Ганцевичи…Частники ездят по расписанию, отправляются от автовокзала или автостанции, продают билеты в кассе. За это перевозчик платит. Сколько – в каждом регионе решают по-своему. В Бресте раньше платили 15% от выручки за проданные билеты в качестве платы за использование инфраструктуры автостанции. Грубо говоря, за услуги кассира, уборку туалета для пассажиров, предоставление платформы на вокзале и так далее.

Фото: kp.by

Теперь МАРТ ограничил процент до 12% - это плата за продажу билетов. А за каждое отправление с терминала на всем пути следования - вокзала, автостанции – надо платить отдельно. Причем не имеет значения, проданы ли билеты, садятся ли там пассажиры. «Брестоблавтотранс» после предыдущей встречи с перевозчиками наполовину снизил максимальный тариф, рекомендованный МАРТ. Сейчас заезд на автостанцию стоит 1,20 руб. с НДС, отправление с автовокзала – 1,80 руб., от остановки с автокассой – 50 коп. И все равно ситуацию это не спасает. Перевозчики подсчитывают, в какой процент от выручки им это обойдется – и негодуют.

Фото: kp.by

Перевозчики согласны платить за пользование инфраструктурой вокзала, но на прежних условиях.

- В Каменюки маршрутка переходит на 75%. Платила 15%, а теперь – 75%. Вы вдумайтесь в эту цифру! Мы налоги меньше платим, чем вокзалу! – доносятся реплики из зала.

- Я за декабрь посчитал свою выручку. На ольшанском маршруте у меня было вознаграждение за продажу билетов 1280 рублей, а за ваши заезды вместе с промежуточными станциями и вокзалом – 1200. И сколько процентов получилось? – приводит пример еще один перевозчик.

- Вот по Каменцу. По новым правилам у меня получается, что я им должен 93 рубля 21 копейку. Это за 15 дней работы. Я перевожу пассажиров - и еще остаюсь должен. Естественно, я на эти условия не пойду никогда! – уже провел калькуляцию Олег.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Перевозчики просчитывают варианты развития событий: если не повышать цены на билеты, то работать придется в убыток. Ну или брать пассажиров за пределами вокзала.

- Это постановление породило незаконные перевозки у нас по Беларуси! В итоге мы с ними боролись – и мы к ним пойдем, уже предложения поступают, - обсуждают в зале.

Госслужащие в разговоре не под запись признаются, что документ «сделан под Минск» и точно так же раздражаются, потому что «МАРТ влез в наши с перевозчиком отношения».

Фото: kp.by

- Мы хотели бы остаться на этих 15%. Мы понимаем, что постановление МАРТ делает ограничение в 12%, но эти 3%, дабы вы ничего не теряли, мы готовы возместить вам за использование инфраструктуры автостанций. А за заезд, поскольку прописано, что должен быть четкий тариф, мы установим 1 копейку. Таким образом, мы выполним постановление МАРТ. До этого же мы работали, всех устраивало. Вышло постановление – все взбудоражило, - от лица перевозчиков к представителям «Брестоблавтотранса», автовокзала, «Брестгортранса» обращается Олег Лубник.

- Если МАРТ разрешит, я не против, но я тоже не могу терять деньги, - отвечает Игорь Мартынович, гендиректор «Брестоблавтотранса».

Заключить договоры с новыми тарифами перевозчики должны уже в ближайшее время. А пока планируют работать по старым правилам и добиваться от МАРТ разъяснений.


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