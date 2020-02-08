Лукашенко уехал молча 23 8.02.2020, 13:23

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Фото: kremlin.ru

«Момент истины» для диктатора настал.

"Момент истины" в отношениях Беларуси и России, действительно, настал. Переговоры с Владимиром Путиным в Сочи закончились для Лукашенко фактически ничем: он не смог выторговать цену на газ "как в Смоленской области" и добиться дополнительной скидки на нефть для своих НПЗ, пишет mk.ru.

Как рассказал журналистам замглавы АП, ответственный за Евразийское пространство, Дмитрий Козак, в 2020 году газ Беларусь будет получать по той же цене, что и в 2019 году, то есть по 127 долларов за тыс куб. А стоимость нефти будет зависеть от “коммерческих договоренностей" самих компаний.

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продолжались без малого 9 часов с перерывом на хоккей. При этом у белорусского правителя была возможность большую часть времени провести с российским президентом с глазу на глаз.

Часть российских министров, включая ненавистного белорусскому правителю Михаила Бабича (бывший посол РФ в Минске, сейчас зам главы МЭР - «МК») из-за непогоды не успела вовремя добраться в Сочи и, следовательно, не имела возможности повлиять на ход переговоров. Ну а сам Лукашенко как известно, любит высказываться в том духе, что они с Путиным давно бы все порешали как родные братья: "Чего нам делить-то?” Да вот только плохие бояре мешают...

Однако итог переговоров в Сочи наглядно продемонстрировал, чего стоят подобные рассуждения. Ни совместное поедание каши, ни игра за одну команду на ледовой арене "Галактика" ни к чему не привели.

Путин не дрогнул: цена на газ для Белоруссии остается такой же, как была в прошлом году. При этом перетаможка, которая приносила 0,5 млрд долларов в год, исчезает, а сам договор будет краткосрочным: в конце декабря Москве и Минску снова предстоят мучительные переговоры теперь уже по поставкам на 2021 год.

Что касается дополнительных скидок на нефть, то тут российские власти заняли позицию “я - не я, и лошадь не моя". Мол, ничего не можем сделать: "Цены на нефть формируются рынком, а не административными мерами".

Вышедший к журналистам Дмитрий Козак рассказал, что белорусской делегации пояснили: для предоставления скидки надо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, чего правительство РФ сделать не может. "Нельзя постоянно менять правила и ставить в непонятное положение наши нефтяные компании", - заявил он, добавив, что власти готовы посодействовать заключению контрактов между хозяйствующими субъектами, которые до сих пор не заключены.

Лукашенко заявлений для прессы по понятным причинам делать не стал.

Альтернативу российскому газу по ряду причин найти будет затруднительно (если Лукашенко, конечно, не решит заниматься мазохизмом и покупать дорогущий американский сланцевый газ, как предлагает Помпео).

Кроме того, Лукашенко заявлял о готовности покупать нефть у Азербайджана, ОАЭ и других нефтедобывающих стран, а также у Европы по реверсу.

Однако любые договоренности подобного рода будут чисто политическими. С точки зрения экономики и экономии Минск не выиграет ничего, потому что российская нефть в любом случае будет обходиться дешевле. С началом налогового маневра скидка, конечно, уменьшилась, но полностью не исчезла. Это произойдет только в 2024 году, когда экспортная пошлина обнулится полностью. А сейчас Беларусь может покупать у российских компаний нефть почти на 20% дешевле мировых цен.

"На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, она продается и на белорусском рынке, нет отличий", - подчеркнул Козак.