Конфликт в минской гимназии: мать школьника выступила против поборов 12 8.02.2020, 14:10

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Деньги идут на подарки учителям?

В редакцию belsat.eu обратилась минчанка Ольга Кравчук, чей сын ходит в третий класс гимназии № 146, и пожаловалась, что в учреждении практикуют сбор денег на подарки учителям.

Когда женщина отказалась сдавать деньги в родительский комитет, на ребенка якобы начали психологически давить. Родители же других детей утверждают, что поборов в гимназии нет, а Кравчук пишет жалобы безосновательно. Belsat.eu разбирался в сложной ситуации.

В школу Кирилл пошел в 2017 году. Тогда же, по словам его матери Ольги Кравчук, из них начали требовать деньги на нужды «попечительского совета». В классе из 28 учеников родители каждого должны был выплатить по 30 рублей в четверть. На эти средства планировалось приобрести различные хозяйственные мелочи: пластиковые стаканчики, питьевую воду, мыло, бумажные полотенца. Но в списке покупок, кроме подарков детям на праздники, значились подарки для учителя. Речь не только о торте и цветах на 1 сентября, но и о компьютере.

Правда, в том же году (Ольга это признает), учительница передала компьютер вместе с подаренным позже телевизором и смартфоном в собственность гимназии, им дали инвентарный номер. Непонятным остается, почему ценную технику приобрели на деньги родителей, а не из школьного бюджета.

Список покупок, который прислали родителям учащихся в 2017-2018 учебном году.

«Уже после того, как мы сдавали 30 рублей, родительский комитет постоянно требовал донести еще то пять, то десять рублей. И муж носил, потому что была возможность. Но потом мы разошлись и он перестал это делать, а я сама уже не могла. Начался настоящий булинг и травля моего сына со стороны учительницы, со стороны руководства школы», – рассказывает Ольга.

По словам матери, в апреле 2018 года воспитательница группы продленного дня якобы схватила Кирилла в районе шеи и толкнула, после чего ребенок «страдал от нервных тиков». Тогда милиция начала проверку, но прекратила административное дело, так как не обнаружила состава правонарушения.

Ольга, ее сестра Юлия и отец Николай начали посылать жалобы, что на ребенка оказывается давление, во все возможные инстанции – от директора гимназии до Министерства образования. Чиновники же из управления образования Московского района, утверждает Ольга, в ответ напрямую угрожали поставить семью на учет СОП (социально опасное положение), если те не прекратят жаловаться.

В новом учебном году в гимназии изменилась директор, а в классе Кирилла – учительница.

«Сначала все было хорошо, с нами обращались вежливо. Но потом на сына снова начали давить, причем даже родители других детей, начали на него жаловаться. А одноклассники говорили ему при всех, что у него «нет папы». Также дети избивали Кирилла, а один мальчик рассек ему плечо », – продолжает Ольга.

Фото: Белсат

Она уверена, что такая ситуация сложилась именно из-за ее отказа выплачивать поборы и борьбы за права – свои и ребенка. Ольга даже добилась личного приема у министра образования Игоря Карпенко, где рассказала ему о своей проблеме. Несмотря на конфликт, ребенка не переводили в другую школу по двум причинам: эта ближе к дому и с хорошим уровнем изучения английского языка.

В декабре прошлого года квартиру, где живет Ольга с сыном, посетили завуч и учительница, чтобы осмотреть условия. Тогда они пришли к положительному выводу: в материальном смысле ребенок имеет все необходимое. Действительно, в квартире очень чисто и уютно, мальчик имеет собственную комнату с новой мебелью, рабочим столом и игрушками.

Однако 23 января комиссия по делам несовершеннолетних администрации Московского района решила провести заседание по поводу поведения Кирилла в школе. Откуда же такое повышенное внимание к мальчику? Дело в том, что родители других детей, в свою очередь, пожаловались на Кирилла.

Фото: Белсат

«Они жалуются на всех и судятся со всеми»

В январе этого года РУВД Московского района проводило проверку по факту нанесения Кириллом телесных повреждений другому ребенку. Дело прекратили из-за отсутствия доказательств вины.

По словам матери одного из учеников класса, Кирилл «душил» одноклассника – в результате того просто забрали в другую школу.

«Сначала Кирилл был в параллельном классе, а в прошлом году перевелся в наш «А». Из 31 ученика сейчас осталось 22 вместе с Кириллом. Мы его встретили очень хорошо, мы же не знали, что за ребенок. Но потом он начал кричать, грубить, бить детей, срывать занятия! После этого учительница уволилась. В этом году ушла очередная учительница – она не выдержала постоянных жалоб родных Кирилла», – рассказала мать школьника. Называть свое имя она не захотела, так как боится, что те и на ее напишут заявление.

По словам женщины, у Кирилла проявляется спонтанная агрессия, но семья категорически отказывается обратиться за помощью к психологу.

Фото: Yandex.maps

«Вместо этого они пишут жалобы на разные мелочи. Вот ситуация: в столовой им раздают порционное горячее питание, но салат кукурузу ставят в общей миске на стол и учитель каждому кладет на тарелку. Нашу учительницу кто-то окликнул и она отошла, а Кирилл полез в общую миску. Мой сын попросил подождать Елену Ивановну, но тот продолжал. Тогда сын взял его за руку и еще раз попросил подождать. В результате на моего сына написали докладную на имя директора, что тот «отбирает еду». И таких жалоб много! Они жалуются на всех и судятся со всеми», – рассказала наша собеседница.

Что касается поборов, то женщина отрицает их наличие и говорит, что иногда сдавали деньги добровольно.

«Мои старший ребенок учится в 6 классе, то я за все время перевела на счет «попечительского совета» два раза по 12 рублей на нужды класса, а под Новый год – по 3-4 рубля на сладкие подарки детям», – добавляет она.

Эту информацию подтверждает Елена, которая входит в родительский комитет. Она говорит, что взносов не требуют – их можно делать добровольно.

Мы обратились за комментарием к директору гимназии Светлане Бондаревой, однако та отказалась давать комментарий с просьбой прийти лично в «приемные часы». Ближайшее свободное время – 19 февраля.

Также мы связались с последней учительницей Кирилла, которая в этом году уволилась из гимназии. Сначала она обещала рассказать историю со своей стороны, однако позже выключила телефон и заблокировала нашего корреспондента в соцсетях.

Эксперт советует обратиться к психологу

«Прежде всего, если у ребенка возникает конфликт в классе, школа обязана пригласить родителей. Сначала нужно решать конфликт внутренне, без привлечения других инстанций. Если родители на это не соглашаются и конфликт нарастает, включается третья сторона – социальный педагог и психолог. Родители и учителя участвуют в ситуации субъективно, а специалисты должны «разрулить» ситуацию », – комментирует психолог Татьяна Калгина.

По ее мнению, родители Кирилла были неправы, когда обращали внимание на внешние причины, а не помогали своему ребенку преодолеть агрессию.

«Нужно очень корректно, очень спокойно поговорить с мальчиком. Обычно в таком возрасте (9-10 лет) проявления агрессии могут быть вызваны гиперактивностью. Родители могут говорить, что все вокруг их не понимают, а на самом деле проблема могла возникнуть из-за конфликтов в семье. Например, развод родителей очень часто становится причиной психологической травмы», – говорит Калгина.

По словам эксперта, смена школы теперь может вызвать дополнительный стресс. Психолог советует доучиться в том же классе хотя бы до конца начальной школы.

«Иначе это будет гештальт, который повторяется во всех ситуациях: ребенок будет считать, что в его проблемах виноваты все вокруг и будет стараться каждый раз уйти. Что делать родителям? Самое важное в этой ситуации – подумать, как лучше для ребенка. Если у них есть конфликт и они будут продолжать воевать, не идти на контакт с психологом – не добьются ничего, кроме ухудшения психологического состояния ребенка», – резюмирует она.

Татьяна Калгина отметила, что готова помочь семье Кирилла преодолеть проблему, если те обратиться к ней за помощью.