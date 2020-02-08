Россияне об эвакуации из Китая: Относятся к людям, как к скоту

Россияне об эвакуации из Китая: Относятся к людям, как к скоту13
- 8.02.2020, 14:24
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Пользователи соцсетей высказали свое возмущение.
Несколько дней назад из Китая в Тюмень прилетел первый самолет, на котором эвакуировали из Уханя граждан России, сообщает svoboda.org.
О том, как происходила эвакуация, подробно рассказала в Instagram российская студентка-биолог Марина Зайцева, оказавшаяся в числе эвакуированных. Ее рассказ разлетелся по соцсетям и СМИ, и по его следам с Зайцевой побеседовала в том числе "Немецкая волна":
Условия были ужасные. Не было ремней безопасности, все люди просто сидели на деревянных лавках. В самолете не было туалетов, а были палатки, в них стояли ведра, в которых был туалет. Внутри самолета было очень жарко. Нам раздали сухой паек. Было очень шумно и неудобно спать. В Улан-Удэ мы приземлились для дозаправки. Там было холодно, минусовая температура - около 30 градусов. Возле самолета расставили палатки, в которых был чай, но он был холодный, и булочки были с замороженной начинкой. Потом нас опять загрузили в самолет и мы там какое-то время сидели. Все происходило очень медленно, мне было тяжело это переносить.
Подробности эвакуационной операции – особенно то, что людей 12 часов перевозили в самолете без туалета, – поразили многих пользователей соцсетей.
Еще одна пассажирка того самого самолета, Виктория Маковцова, рассказала в Instagram, что в туалет, который заменяло ведро в палатке, она решила во второй раз не заходить.
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Эх, тапки не влезли😁 У меня все отлично, спасибо тем, кто переживает!❤ Развлекаюсь, эксперементирую с одеждой, да простят меня хейтеры🤣😅 📍Хотелось бы отметить сотрудников посольства.. У нас были очень классные координаторы, вопросов лишних не возникало вообще. ♦Быстро собрали нас по адресам; (были автобусы по каждому району) ♦ доставили в аэропорт ♦ встретили, собрали всех вместе, проверили по спискам, раздали анкеты, распределили по рейсам. (Мы летели первым) Было пять стоек контроля, прошли мы их только к часу, людей было очень много, помимо нас в этот день эвакуировали еще другие страны, очереди были нескончаемые. В 12м часу мы были у гейта... (В аэропорт приехали в 7 вечера). 📍Посадка. Поднялись на борт, нам изменили температуру на входе, сменили маску, мы заняли места, нам раздали анкеты, паек, воду... Снова измерили температуру, раздали противовирусный препарат.. Мед персонал был на высоте, подходили, спрашивали про самочувствие во время полета. Взлетаем. в самолете, холодно (это не жалобы, это ощущения, не надо переворачивать!!!) В туалет один раз.... Больше решила не пить... 4 часа полета, приземлились в Улан-Уде на дозаправку, 2 часа.... Потом еще 5 часов полета... 📍Прилетели. Час просидели в самолете, потом стали выпускать по одному, на выходе раздали маски- респираторы, дезинфекторы, спиртовые салфетки протереть ручную кладь, померили температуру. С самолета мы сразу сели в автобус, паспорта забрали для проставления выездной печати и дезинфекции. 📍Волнения ушли, когда нас заселили в санаторий. У нас собрали одежду на дезинфекции, выдали пижаму, халат, тапочки, в номере было все необходимое: предметы личной гигиены, две кровати, телевизор, холодильник. Персонал проявил заботу положив в номера даже сладости и фрукты!🥰 Очень теплый прием, отношение замечательное!! А когда нас накормили ужином, сразу появилась мысль о том, что нужно подумать, как заняться тренировками😅 Кормят очень вкусно, температуру мерят два раза в день, даже можно заказать необходимые вещи😍❤ Спасибо, Тюмень , за теплый прием❤❤❤❤❤ #эвакуация #тюмень #вензили #ухань #уханьвирус #уханьдержись #своихнебросаем #россия1 #россия #wuhan #wuchang #china #coronavirus
Видео, в котором Маковцова подробно рассказывает о своих ощущениях от посещения импровизированного туалета в самолете, она позднее из Instagram удалила, но в Youtube сохранилась копия.
В Сети многие недоумевают, почему нельзя было вывезти россиян обычным пассажирским самолетом.
Александр Фельдман
Судя по фото, для эвакуации простых смертных бросили рабочую лошадку Минобороны — военно-транспортный Ил-76. И это при том, что в распоряжении военного ведомства есть и чисто пассажирский дальнемагистральный Ил-62М.
А если кто помнит, то для переброски ансамбля Александрова вместе с Елизаветой Глинкой в Сирию 3 года назад у Минобороны нашёлся и Ту-154... Но, как говорится, всяк сверчок знай свой самолёт.
Рустем Адагамов
Россиян из Уханя почему-то вывозили двумя транспортными Ил-76. Там ни сесть нормально, ни в туалет сходить. Зачем?? 144 человека — это один Боинг 737-300 с нормальным, человеческим салоном.
Александр Подрабинек
Кто-нибудь понимает, почему наших туристов эвакуировали из Китая на двух военно-транспортных самолетах? В холодном салоне, 12 часов на скамейках, без еды и с удобствами в виде ведра за шторкой в конце салона. Почему не одним нормальным самолетом гражданской авиации? Всех бы увезли за один рейс на среднемагистральных Боинг-737 или А-320. Деньги на фрахте сэкономили или захотелось в войнушку поиграть?
Наталья Бабасян
Зато как звучало! Эвакуировали самолётами военно-космических сил. Народ поди, когда садился туда, думал, что круто. Немцев тоже военными самолётами вывозили. Но у них без сортиров самолёты не летают
Андрей Десницкий
Начальник сказал "вывезти военной авиацией". Красивая фраза. И вот ради этой красивой фразы людей вывозили вот так.
Могли послать обычные пассажирские лайнеры, даже один лайнер, но раз начальник сказал - терпите. Ни питания, ни туалета, ни обогрева... Сколько там было часов лету?
Сергей Митрофанов
Кажется, ничего героического не получилось
Вячеслав Осетров
"Скотовоз". Спецоперация генерала Шойгу.
Фраза Татьяны Голиковой "Своих не бросаем", произнесенная в связи с эвакуацией, стала поводом для множества саркастических комментариев.
Вадим Лукашевич
Эвакуация россиян и "всех, кто захотел с ними вылететь", как было заявлено вчера вечером в выпуске Национальной службы новостей, из китайского Уханя в Тюмень военным бортом Ил-76. Свое сообщение диктор закончил гордым "потому что своих не бросаем!"
Выглядит это так: внутри Ил-76 в варианте для десантирования личного состава лютый холод, скамейки и ведро под шатром в качестве туалета. После приземления, открыв заднюю рампу, на выходе из самолета всем прибывшим на морозе померяли температуру... (сообщалось, что все "пассажиры" "клинически здоровы", но что с ними стало от такой "эвакуации" - еще неизвестно...)
Эвакуированным все это почему-то не понравилось, и позже они комментировали это неблагодарными выражениями "Везли как картошку!", "Спасались от холода как могли", "Так поступать с людьми - как в сарай загнали, это вершина издевательства!" и т.п.
А это никакая не "вершина", а Россия.
Кирилл Кольцов
Нет, ну у Минобороны есть самолеты Ту-154 с нормальными сиденьями и туалетами. Но это для командного состава. А тех, кого бабы еще нарожают, можно и в сетке за бортом перевезти. К моче не примерзли, как та кошка в Аэрофлоте, и пусть спасибо скажут. Потому что своих не бросаем.
Николай Травкин
Вчера плакал.
Владимир Путин совещание с членами Правительства проводил, Татьяна Голикова первая выступала и говорит: "…эвакуация наших граждан из города Ухань провинции Хубэй – это гуманитарная акция, мы своих не бросаем." Вот на словах "мы своих не бросаем" и заплакал. Наконец то, думаю, дожили, Власть с человеческим лицом появилась. А то прежние нас за расходный материал держали. Действовали по принципу "мы за ценой не постоим", а то и хлеще - "бабы ещё нарожают!" А тут, вишь как, своих -сказала- не бросаем! Вот и заплакал…
Сегодня опять плакал!
Прочитал рассказ студентки нашей о том, как их из Уханя эвакуировали. Погрузили, - рассказывает - в военно-транспортный самолёт, посадили на деревянные лавки, поставили палатки и в них вёдра в качестве туалета. Вот, как представил себе, ты по большой нужде на ведре пристроился, а в это время самолёт в зону турбулентности попал и … В общем, в этом месте опять и заплакал.
России ставят в пример другие страны, вывозившие граждан на комфортабельных лайнерах.
Япония и Россия послали самолеты, чтобы эвакуировать своих граждан из Китая. Угадайте, какая из этих стран выиграла Мировую войну, а какая - проиграла?
На этих трёх фото турецкий, французский и российский лайнеры, присланные для эвакуации из пораженного коронавирусом Уханя своих граждан.— Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) February 6, 2020
Где самолет великой ресурсной федерации угадаете? Очень похоже на депортацию в вагонах для скота или барак одного из концлагерей ГУЛАГа pic.twitter.com/WxmF36BmmR
Елена Караева
Франция (налоги, честное слово, не при чем) отправила А380. Это лайнер может перевезти почти 800 человек. А нужно было перевезти 300. Примерно.
Почему погнали самолёт, который жрёт керосин, как чорт? Чтобы рассадить людей так, чтобы в процессе перелёта (около 15 часов), они не перезаражали друг друга. На верхней палубе оборудовали что-то вроде амбулатории. И туда поместили тех, кто кашлял и чихал. И так далее, и тому подобное.
Понимаете, это ни разу не вопрос денег. Это вопрос отношения к людям.
Соглашаться на такое абсолютно хамское отношение, какое продемонстрировала (и на весь мир) российская власть - обрекать себя на рабство.
И хорошо, что люди нашли в себе силы возмутиться. Молодцы! Или, как говорят во Франции - chapeau!
Маргарита Мониава
Узбекистан эвакуировал своих граждан из Китая на пассажирском Боинге 747, США - на пассажирском Боинге 767. А россиян, как картошку, - вывозили на военном Ил-76, зато с каким патриотичным пафосом: "Своих не бросаем!"
Зато чиновники и их собаки летают со всеми возможными удобствами, напоминают в твиттере.
почему патриарху для зарубежных турне выделяют президентский самолёт, а граждан возят как скот в багажном отсеке? pic.twitter.com/Vf05kNAgnN— Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) February 6, 2020
Эвакуация россиян с Китая vs выставка собак Шувалова pic.twitter.com/wAPbrK9Csj— Не Тв (@NeTVRussia) February 5, 2020
Многие ничего лучшего от российских чиновников и не ждали.
Владимир Осечкин
Просто русские власти и элиты не любят русских. И относятся в людям как к скоту, как к мебели. Это для своих толстых задниц они выбирают удобные лонгированные S-классы и 7-ки BMW с сиденьями обязательно с перфорированной кожей, обязательными подогревами, массажем, вентиляцией, а обычных людей им можно как мебель перевозить. Хотя нет, мебель в свои дорогие особняки они тоже везут в нужной упаковке, чтобы от перепадов температур и влажности не пострадали плиты для дорогих и длинных обеденных столов....
Мерзко от всего этого. Мы, как могли, пытались это изменить. Но большинству плевать на других, пока их не огреют по хребту ПР-73 или вот так вот не погрузят в самолёт без туалета, тёплых одеял, питания и элементарной заботы. Эх....
Без солидарности, без братского настроя ничего не изменится. Будет только хуже.
Илья Вайцман
И снова ни малейшего удивления от бессмысленной жестокости и грубости российских властей в отношении собственных граждан. Ну а как вы еще хотели, если назначение чиновника совершенно не зависит от мнения населения? Выборов нет - и поэтому никаких других вариантов даже и не ждите. Да, это тоже - про демократию.
Что? Да, это именно потому, что у нас путинская диктатура вместо демократии. Можно возить людей скотовозками без еды, воды и туалетов. Это ничем чиновникам не грозит. Нормально. На следующем этапе вместо карантинного концлагеря в Тюменской области людей просто сожгут. Ну а чо такого? "Борьба с эпидемией", понимать надо.
Александр Плющев
Гремучая смесь показухи, идиотизма и чиновничьей неразберихи - вот что такое ваша эвакуация из Уханя.
Зачем там неприсопособленные к эвакуации самолеты ВКС? Их пришлось гонять сразу два и сажать на дозаправку, а эвакуированные не могли сходить в туалет, поскольку в военно-транспортном самолете его просто нет. Ни поесть, ни попить, ни теплых вещей, везли, как дрова. 140 человек - это небольшой пассажирский самолет, в чем была проблема просто зафрахтовать чартер или послать МЧСовский? Людей в тяжелом состоянии там не было, спецоборудования не везли, а температуру и в эйрбасе померить можно.
Об эвакуации объявили 31 января, а привезли их только 5-го, это специально, чтобы у вывозимых было побольше шансов заразиться? Когда посылают гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в других странах, как-то сильно побыстрее получается.
Зачем-то людям врали, что повезут в Подмосковье. Боялись, что в Тюмень не полетят, скажут, оставляйте в Ухане? Зачем-то нам рассказали, что этот санаторий, который они называют реабилитационным центром, охраняют два кольца Росгвардейцев. Это чтобы тюменцы были спокойны насчет того, что карантинные не сбегут из двухнедельного заключения, а если попытаются, то вертухай не промахнется? Фактически их запирают в одиночки на две недели, запрещая выходить и общаться друг с другом, слава богу, хоть семьи обещали не разделять, а потом - бесплатно доставить до места жительства, но и тут, уверен, выскочит лажа какая-нибудь, условно, в Краснодар через Москву в сидячем вагоне.
Даже Онищенко, на что уж одиозный человек, сказал, что это идиотизм с санитарной точки зрения. Но главное тут - показуха, потому что так эвакуацию можно проводить только напоказ, даже не столько для телевизора, а для доклада. Тому зрителю, который любит мультики и всякое фейковое кино, главное, чтобы везде действовали военные.
Этот пост Плющева процитировали на телеканале "Россия-1", о чем он написал:
Мой фейсбучик показывают по телевизору с присказкой: «Так себе медики, но преисполнены ненависти к России»
При чем тут медики, не понимаю, потому что настоящие медики как раз над этой позорной эвакуацией смеются еще сильнее меня. Но самое показательное: Россия у этих утырков - это Голикова в дорогих шмотках и при маникюре, а также штабной Шойгу, а вовсе не сограждане, которых везут, как картошку и ради государственной показухи на две недели сажают под санаторный арест и два кольца Росгвардии где-то в Тюмени.
Не перепутайте.
Патриоты тем временем считают, что летать на самолете с туалетом – непозволительная роскошь, а также пользуются любимым аргументом "другие еще хуже".
Дура... Самолёты не пассажирские. Тебя не на экскурсию возили, а эвакуировали, идиотку.— Виолетта Волкова (@volkova__v) February 6, 2020
Летала я на таком, когда Крымск затопило. Он еще и взлетает свечкой. pic.twitter.com/IRliyXeNV2
Пока украинский твиттер обсуждают эвакуацию россиян на военном самолёте ИЛ-76 не роскошного вида, граждане Украины до сих пор сидят в Ухани. Наверное, ждут самолёт получше— (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) February 6, 2020
В Прекрасной России будущего при вирусных эпидемиях мирового масштаба, всех Россиян будут эвакуировать на частных бизнес джетах.— Бордель Поэтов 📙 (@bordelpoetov) February 6, 2020
Каждому будет предложен односолодовый виски и стейк.
А так же в подарок будут выданы пледы Louis Vuitton.
И календарик от МинЗдрава.
Видимо, по мнению патриотичных граждан, россиян действительно нельзя эвакуировать иначе, а то, чего доброго, забудут, в какой стране они живут.
В самолёте Ил-76 для эвакуации россиян был полный антураж: палатки, телогрейки, полевые кухни, параши. Звучали песни "Синий платочек", "Горит костерочек" и другие. Такая вот летающая теплушка. Победители возвращаются! Позор, конечно.— Профессор Талк (@SwisssTalk) February 5, 2020
Петр Петрович Пробежий
Неблагодарный у нас все же народец. Мало того, что их вырвали из цепких лап вируса, им еще и шатер поставили! Еще, небось, и кормить пообещали.
И что мы видим в ответ за отеческую заботу, а?
Слава Путину!