Россияне об эвакуации из Китая: Относятся к людям, как к скоту 13 8.02.2020, 14:24

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Пользователи соцсетей высказали свое возмущение.

Несколько дней назад из Китая в Тюмень прилетел первый самолет, на котором эвакуировали из Уханя граждан России, сообщает svoboda.org.

О том, как происходила эвакуация, подробно рассказала в Instagram российская студентка-биолог Марина Зайцева, оказавшаяся в числе эвакуированных. Ее рассказ разлетелся по соцсетям и СМИ, и по его следам с Зайцевой побеседовала в том числе "Немецкая волна":

Условия были ужасные. Не было ремней безопасности, все люди просто сидели на деревянных лавках. В самолете не было туалетов, а были палатки, в них стояли ведра, в которых был туалет. Внутри самолета было очень жарко. Нам раздали сухой паек. Было очень шумно и неудобно спать. В Улан-Удэ мы приземлились для дозаправки. Там было холодно, минусовая температура - около 30 градусов. Возле самолета расставили палатки, в которых был чай, но он был холодный, и булочки были с замороженной начинкой. Потом нас опять загрузили в самолет и мы там какое-то время сидели. Все происходило очень медленно, мне было тяжело это переносить.

Подробности эвакуационной операции – особенно то, что людей 12 часов перевозили в самолете без туалета, – поразили многих пользователей соцсетей.

Еще одна пассажирка того самого самолета, Виктория Маковцова, рассказала в Instagram, что в туалет, который заменяло ведро в палатке, она решила во второй раз не заходить.

Видео, в котором Маковцова подробно рассказывает о своих ощущениях от посещения импровизированного туалета в самолете, она позднее из Instagram удалила, но в Youtube сохранилась копия.

В Сети многие недоумевают, почему нельзя было вывезти россиян обычным пассажирским самолетом.

Александр Фельдман

Судя по фото, для эвакуации простых смертных бросили рабочую лошадку Минобороны — военно-транспортный Ил-76. И это при том, что в распоряжении военного ведомства есть и чисто пассажирский дальнемагистральный Ил-62М.

А если кто помнит, то для переброски ансамбля Александрова вместе с Елизаветой Глинкой в Сирию 3 года назад у Минобороны нашёлся и Ту-154... Но, как говорится, всяк сверчок знай свой самолёт.

Рустем Адагамов

Россиян из Уханя почему-то вывозили двумя транспортными Ил-76. Там ни сесть нормально, ни в туалет сходить. Зачем?? 144 человека — это один Боинг 737-300 с нормальным, человеческим салоном.

Александр Подрабинек

Кто-нибудь понимает, почему наших туристов эвакуировали из Китая на двух военно-транспортных самолетах? В холодном салоне, 12 часов на скамейках, без еды и с удобствами в виде ведра за шторкой в конце салона. Почему не одним нормальным самолетом гражданской авиации? Всех бы увезли за один рейс на среднемагистральных Боинг-737 или А-320. Деньги на фрахте сэкономили или захотелось в войнушку поиграть?

Наталья Бабасян

Зато как звучало! Эвакуировали самолётами военно-космических сил. Народ поди, когда садился туда, думал, что круто. Немцев тоже военными самолётами вывозили. Но у них без сортиров самолёты не летают

Андрей Десницкий

Начальник сказал "вывезти военной авиацией". Красивая фраза. И вот ради этой красивой фразы людей вывозили вот так.

Могли послать обычные пассажирские лайнеры, даже один лайнер, но раз начальник сказал - терпите. Ни питания, ни туалета, ни обогрева... Сколько там было часов лету?

Сергей Митрофанов

Кажется, ничего героического не получилось

Вячеслав Осетров

"Скотовоз". Спецоперация генерала Шойгу.

Фраза Татьяны Голиковой "Своих не бросаем", произнесенная в связи с эвакуацией, стала поводом для множества саркастических комментариев.

Вадим Лукашевич

Эвакуация россиян и "всех, кто захотел с ними вылететь", как было заявлено вчера вечером в выпуске Национальной службы новостей, из китайского Уханя в Тюмень военным бортом Ил-76. Свое сообщение диктор закончил гордым "потому что своих не бросаем!"

Выглядит это так: внутри Ил-76 в варианте для десантирования личного состава лютый холод, скамейки и ведро под шатром в качестве туалета. После приземления, открыв заднюю рампу, на выходе из самолета всем прибывшим на морозе померяли температуру... (сообщалось, что все "пассажиры" "клинически здоровы", но что с ними стало от такой "эвакуации" - еще неизвестно...)

Эвакуированным все это почему-то не понравилось, и позже они комментировали это неблагодарными выражениями "Везли как картошку!", "Спасались от холода как могли", "Так поступать с людьми - как в сарай загнали, это вершина издевательства!" и т.п.

А это никакая не "вершина", а Россия.

Кирилл Кольцов

Нет, ну у Минобороны есть самолеты Ту-154 с нормальными сиденьями и туалетами. Но это для командного состава. А тех, кого бабы еще нарожают, можно и в сетке за бортом перевезти. К моче не примерзли, как та кошка в Аэрофлоте, и пусть спасибо скажут. Потому что своих не бросаем.

Николай Травкин

Вчера плакал.

Владимир Путин совещание с членами Правительства проводил, Татьяна Голикова первая выступала и говорит: "…эвакуация наших граждан из города Ухань провинции Хубэй – это гуманитарная акция, мы своих не бросаем." Вот на словах "мы своих не бросаем" и заплакал. Наконец то, думаю, дожили, Власть с человеческим лицом появилась. А то прежние нас за расходный материал держали. Действовали по принципу "мы за ценой не постоим", а то и хлеще - "бабы ещё нарожают!" А тут, вишь как, своих -сказала- не бросаем! Вот и заплакал…

Сегодня опять плакал!

Прочитал рассказ студентки нашей о том, как их из Уханя эвакуировали. Погрузили, - рассказывает - в военно-транспортный самолёт, посадили на деревянные лавки, поставили палатки и в них вёдра в качестве туалета. Вот, как представил себе, ты по большой нужде на ведре пристроился, а в это время самолёт в зону турбулентности попал и … В общем, в этом месте опять и заплакал.

России ставят в пример другие страны, вывозившие граждан на комфортабельных лайнерах.

Япония и Россия послали самолеты, чтобы эвакуировать своих граждан из Китая. Угадайте, какая из этих стран выиграла Мировую войну, а какая - проиграла?

На этих трёх фото турецкий, французский и российский лайнеры, присланные для эвакуации из пораженного коронавирусом Уханя своих граждан.



Где самолет великой ресурсной федерации угадаете? Очень похоже на депортацию в вагонах для скота или барак одного из концлагерей ГУЛАГа pic.twitter.com/WxmF36BmmR — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) February 6, 2020

Елена Караева

Франция (налоги, честное слово, не при чем) отправила А380. Это лайнер может перевезти почти 800 человек. А нужно было перевезти 300. Примерно.

Почему погнали самолёт, который жрёт керосин, как чорт? Чтобы рассадить людей так, чтобы в процессе перелёта (около 15 часов), они не перезаражали друг друга. На верхней палубе оборудовали что-то вроде амбулатории. И туда поместили тех, кто кашлял и чихал. И так далее, и тому подобное.

Понимаете, это ни разу не вопрос денег. Это вопрос отношения к людям.

Соглашаться на такое абсолютно хамское отношение, какое продемонстрировала (и на весь мир) российская власть - обрекать себя на рабство.

И хорошо, что люди нашли в себе силы возмутиться. Молодцы! Или, как говорят во Франции - chapeau!

Маргарита Мониава

Узбекистан эвакуировал своих граждан из Китая на пассажирском Боинге 747, США - на пассажирском Боинге 767. А россиян, как картошку, - вывозили на военном Ил-76, зато с каким патриотичным пафосом: "Своих не бросаем!"

Зато чиновники и их собаки летают со всеми возможными удобствами, напоминают в твиттере.

почему патриарху для зарубежных турне выделяют президентский самолёт, а граждан возят как скот в багажном отсеке? pic.twitter.com/Vf05kNAgnN — Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) February 6, 2020

Эвакуация россиян с Китая vs выставка собак Шувалова pic.twitter.com/wAPbrK9Csj — Не Тв (@NeTVRussia) February 5, 2020

Многие ничего лучшего от российских чиновников и не ждали.

Владимир Осечкин

Просто русские власти и элиты не любят русских. И относятся в людям как к скоту, как к мебели. Это для своих толстых задниц они выбирают удобные лонгированные S-классы и 7-ки BMW с сиденьями обязательно с перфорированной кожей, обязательными подогревами, массажем, вентиляцией, а обычных людей им можно как мебель перевозить. Хотя нет, мебель в свои дорогие особняки они тоже везут в нужной упаковке, чтобы от перепадов температур и влажности не пострадали плиты для дорогих и длинных обеденных столов....

Мерзко от всего этого. Мы, как могли, пытались это изменить. Но большинству плевать на других, пока их не огреют по хребту ПР-73 или вот так вот не погрузят в самолёт без туалета, тёплых одеял, питания и элементарной заботы. Эх....

Без солидарности, без братского настроя ничего не изменится. Будет только хуже.

Илья Вайцман

И снова ни малейшего удивления от бессмысленной жестокости и грубости российских властей в отношении собственных граждан. Ну а как вы еще хотели, если назначение чиновника совершенно не зависит от мнения населения? Выборов нет - и поэтому никаких других вариантов даже и не ждите. Да, это тоже - про демократию.

Что? Да, это именно потому, что у нас путинская диктатура вместо демократии. Можно возить людей скотовозками без еды, воды и туалетов. Это ничем чиновникам не грозит. Нормально. На следующем этапе вместо карантинного концлагеря в Тюменской области людей просто сожгут. Ну а чо такого? "Борьба с эпидемией", понимать надо.

Александр Плющев

Гремучая смесь показухи, идиотизма и чиновничьей неразберихи - вот что такое ваша эвакуация из Уханя.

Зачем там неприсопособленные к эвакуации самолеты ВКС? Их пришлось гонять сразу два и сажать на дозаправку, а эвакуированные не могли сходить в туалет, поскольку в военно-транспортном самолете его просто нет. Ни поесть, ни попить, ни теплых вещей, везли, как дрова. 140 человек - это небольшой пассажирский самолет, в чем была проблема просто зафрахтовать чартер или послать МЧСовский? Людей в тяжелом состоянии там не было, спецоборудования не везли, а температуру и в эйрбасе померить можно.

Об эвакуации объявили 31 января, а привезли их только 5-го, это специально, чтобы у вывозимых было побольше шансов заразиться? Когда посылают гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в других странах, как-то сильно побыстрее получается.

Зачем-то людям врали, что повезут в Подмосковье. Боялись, что в Тюмень не полетят, скажут, оставляйте в Ухане? Зачем-то нам рассказали, что этот санаторий, который они называют реабилитационным центром, охраняют два кольца Росгвардейцев. Это чтобы тюменцы были спокойны насчет того, что карантинные не сбегут из двухнедельного заключения, а если попытаются, то вертухай не промахнется? Фактически их запирают в одиночки на две недели, запрещая выходить и общаться друг с другом, слава богу, хоть семьи обещали не разделять, а потом - бесплатно доставить до места жительства, но и тут, уверен, выскочит лажа какая-нибудь, условно, в Краснодар через Москву в сидячем вагоне.

Даже Онищенко, на что уж одиозный человек, сказал, что это идиотизм с санитарной точки зрения. Но главное тут - показуха, потому что так эвакуацию можно проводить только напоказ, даже не столько для телевизора, а для доклада. Тому зрителю, который любит мультики и всякое фейковое кино, главное, чтобы везде действовали военные.

Этот пост Плющева процитировали на телеканале "Россия-1", о чем он написал:

Мой фейсбучик показывают по телевизору с присказкой: «Так себе медики, но преисполнены ненависти к России»

При чем тут медики, не понимаю, потому что настоящие медики как раз над этой позорной эвакуацией смеются еще сильнее меня. Но самое показательное: Россия у этих утырков - это Голикова в дорогих шмотках и при маникюре, а также штабной Шойгу, а вовсе не сограждане, которых везут, как картошку и ради государственной показухи на две недели сажают под санаторный арест и два кольца Росгвардии где-то в Тюмени.

Не перепутайте.

Патриоты тем временем считают, что летать на самолете с туалетом – непозволительная роскошь, а также пользуются любимым аргументом "другие еще хуже".

Дура... Самолёты не пассажирские. Тебя не на экскурсию возили, а эвакуировали, идиотку.

Летала я на таком, когда Крымск затопило. Он еще и взлетает свечкой. pic.twitter.com/IRliyXeNV2 — Виолетта Волкова (@volkova__v) February 6, 2020

Пока украинский твиттер обсуждают эвакуацию россиян на военном самолёте ИЛ-76 не роскошного вида, граждане Украины до сих пор сидят в Ухани. Наверное, ждут самолёт получше — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) February 6, 2020

В Прекрасной России будущего при вирусных эпидемиях мирового масштаба, всех Россиян будут эвакуировать на частных бизнес джетах.

Каждому будет предложен односолодовый виски и стейк.

А так же в подарок будут выданы пледы Louis Vuitton.

И календарик от МинЗдрава. — Бордель Поэтов 📙 (@bordelpoetov) February 6, 2020

Видимо, по мнению патриотичных граждан, россиян действительно нельзя эвакуировать иначе, а то, чего доброго, забудут, в какой стране они живут.

В самолёте Ил-76 для эвакуации россиян был полный антураж: палатки, телогрейки, полевые кухни, параши. Звучали песни "Синий платочек", "Горит костерочек" и другие. Такая вот летающая теплушка. Победители возвращаются! Позор, конечно. — Профессор Талк (@SwisssTalk) February 5, 2020

Петр Петрович Пробежий

Неблагодарный у нас все же народец. Мало того, что их вырвали из цепких лап вируса, им еще и шатер поставили! Еще, небось, и кормить пообещали.

И что мы видим в ответ за отеческую заботу, а?

Слава Путину!