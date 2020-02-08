Почему дорожает белорусская «молочка» и сколько она стоит в РФ? 3 8.02.2020, 15:00

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Торговые сети прогнозируют, что подорожание продолжается и в этом году.

В Беларуси дорожают молочные продукты. Нельзя сказать, что рост цен происходит резко, но копейка к копейке — и некоторые позиции за прошлый год, согласно статистике Белстата, в среднем прибавили больше 15%. Торговые сети прогнозируют, что подорожание продолжается и в этом году. В январе — начале февраля этого года практически все поставщики подняли отпускные цены на «молочку» на 1,5−5%, рассказывают в торговых сетях.

Портал tut.by попытался разобраться, почему дорожает «молочка», сравнил, как за год изменились цены на одинаковые продукты в одном и том же магазине, и посмотрел, сколько они стоят в России.

На сколько подорожала белорусская «молочка»

Еще в августе прошлого года Министерство антимонопольного регулирования отмечало, что динамика роста потребительских цен на социально значимые товары, к которым относятся и молочные продукты, была значительно выше темпов подорожания других продовольственных товаров. Проще говоря, «социалка» дорожала активнее, чем в целом товары. Некоторые продукты подорожали на 9−11%.

Чтобы не допустить ускорения годовой инфляции, а также сохранить доступность необходимых продуктов в первую очередь для уязвимых слоев населения, министерство рекомендовало торговле придерживаться предельных максимальных торговых надбавок.

К примеру, на молоко коровье пастеризованное жирностью до 2,5% включительно без вкусовых добавок и наполнителей рекомендовано было устанавливать надбавку не больше 15% с учетом оптовой надбавки. То есть плюс максимум 15% к цене производителя. Не больше такой надбавки чиновники предложили делать на обычный кефир до 2,5% жирности, сметану до 20% и творог жирностью до 6% без наполнителей и добавок. В отношении сливочного масла жирностью до 72,5% предельную надбавку рекомендовали в размере 20%, а твердого и полутвердого весового сыра — не больше 30%.

Позже чиновники говорили, что по результатам мониторингов, которые проводят специалисты ведомства и профсоюзы, около 80% торговых объектов придерживаются рекомендованных торговых надбавок. Однако несмотря на это, цены все равно ползут вверх. На некоторые молочные продукты с января-февраля прошлого года по февраль нынешнего они поднялись на несколько десятков копеек.

Мы посмотрели, как изменились цены на одинаковые молочные продукты в одном и том же магазине в феврале 2020 года в сравнении с январем-февралем прошлого.

Рост цен на «молочку» зафиксировал и Белстат. Если проанализировать динамику средних цен, можно увидеть, что эти продукты на протяжении 2019 года дорожали, но не каждый месяц. К примеру, средняя цена килограмма твердого сыра выросла на 2,05 рубля, сливочного масла — на 1,54. Литр молока в среднем подорожал на 0,11 рубля.

Почему растут цены на «молочку»

Торговые сети отмечают, что в последнее время торговые надбавки они не увеличивали, а даже, наоборот, снижали, то есть рост цен инициируют не они.

— В январе-феврале 2020 года практически все поставщики подняли отпускные цены на «молочку» на 1,5−5%, — рассказали в сети магазинов «Санта». — А вот торговые надбавки у нас остались на прежнем уровне. Более того, в некоторые регионах мы их даже снизили в среднем на 5% на всю традиционную «молочку», чтобы сделать ее доступнее для покупателей.

В магазине еще одной белорусской торговой сети подтвердили: цены растут у поставщиков.

— Они и в прошлом году потихоньку поднимались. В январе-феврале этого года наши поставщики увеличили отпускные цены где-то на 3−4% в среднем, — рассказали в супермаркете. — Но подорожали у нас далеко не все позиции. Есть молоко в пакетах и по 0,99 рубля, сметана 200 граммов по такой же цене. Цены подросли на продукцию с большим сроком хранения, скажем, на молоко в тетрапаке. Но, если честно, для тех, кто его покупал раньше, 10 копеек не сыграют никакой роли. А если сыграют, то есть подешевле.

Чиновники подтвердили: молочные продукты действительно слегка подорожали. Однако нельзя сказать, что это происходит только из-за какого-то одного звена, подорожание идет на всей цепочке, то есть и у поставщиков сырья, и у переработчиков, и у торговли.

— Если посмотреть на индексы цен производителей сырого молока, там идет рост, — отметили в министерстве.

По данным Белстата, декабрьские цены производителей сельскохозяйственной продукции в животноводстве по сравнению с аналогичным временем 2018 года выросли на 6,3%. Цены производителей промышленной продукции, в частности потребительских товаров, к которым относятся и продукты питания, в декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018-го повысились на 3%.

Как пояснили в МАРТ, у переработчиков растут затраты. К примеру, дорожают энергоносители.

Почему в магазинах появилось много красных ценников на молочные продукты

Сейчас на полках в магазинах довольно много продуктов с красными ценниками. Есть приличные скидки. К примеру, пачку масла можно купить за 2,45 рубля вместо 2,89, глазированный сырок за 0,55 рубля вместо 0,69, творог за 1,99 рубля, а не за 2,29. Не связано ли это с падением спроса на них из-за роста цен? Может, магазины таким образом избавляются от товара, который долго не продается?

— Никакой аномалии здесь нет. У нас традиционно многие молочные продукты идут по акционным ценам. Кроме того, мы «подсвечиваем» стикеры на самые недорогие продукты, чтобы покупатели могли легко ориентироваться и экономить, — пояснили обилие красных ценников в сети магазинов «Санта».

В магазине другой торговой сети сказали, что рост цен на «молочку» никак не сказывается на спросе. По крайней мере, пока.

— Молоко, сметана, творог и прочее — это продукты первой необходимости. Нужно, чтоб цены очень сильно взлетели, чтобы эти продукты стали меньше покупать, — отметили в магазине. — Но подорожание ведь незначительное, поэтому спрос остался прежним. Тем более что подорожало далеко не все.

В магазине пояснили, что красные ценники у них не только на «молочку», но и на многие другие товары, чтобы привлечь покупателей.

Сколько стоят наше молоко, сметана и творог в России

Немалая часть белорусской «молочки», несмотря на все санкции и запреты Россельхознадзора, уезжает на экспорт в Россию. За 11 месяцев прошлого года только сыра и творога мы отправили соседям больше 200 тысяч тонн. Это 94,6% от общего объема экспорта этих продуктов в нашей стране. Также мы поставляем в Россию молоко, кефир, масло, йогурты и многое другое.

Летом прошлого года мы уже сравнивали цены на белорусские продукты в магазинах Минска и Санкт-Петербурга. У соседей они оказались значительно выше, чем у нас. Мы выяснили, как дела с ценами там и здесь сейчас — посмотрели стоимость одних и тех же молочных продуктов в одной из российских и в белорусской службе доставки товаров.