По продажам автомобилей Беларусь в Европе на четвертом месте с конца 1 8.02.2020, 16:20

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Лидером рейтинга автомобилизации стал Люксембург

По данным российского агентства "Автостат", на 1000 автомобилей в 2019 году в Беларуси было продано 6 автомобилей. Меньше машин в Европе продается лишь в Болгарии, Украине и Молдове.

Причиной столь низкой позиции Беларуси в рейтинге возможно является то, что "Автостат" считал лишь продажи новых авто.

В Литве таких продаж на 1000 человек в 2019 году было зафиксировано 17, в Польше - 15, в России - 11, в Латвии - 9, в Беларуси - 6, а в Украине - 2.

Лидером рейтинга стал Люксембург, где за весь прошлый год на 1000 человек было продано 90 новых автомобилей. Далее с заметным отставанием следует Бельгия (48 шт.). Немного ей уступает Германия (43 шт.), которая является крупнейшим авторынком Европы. Результаты Дании, Австрии, Швейцарии, Словении, Швеции, Великобритании, Франции, Исландии и Италии составляют от 30 до 40 единиц.

Беларусь и в прошлые годы была одним из аутсайдеров европейского рынка автобилизации.