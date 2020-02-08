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Кубок федерации: Нидерланды повели в матче с Беларусью

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  • 8.02.2020, 16:36
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Кубок федерации: Нидерланды повели в матче с Беларусью

Белорусская теннисистка Соболенко уступила Бертенс.

Сегодня в Гааге продолжается плей-офф Кубка федерации по теннису, где сборная Беларуси играет с Нидерландами.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко встречалась с Кики Бертенс и уступила в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Cчет после трех встреч — 2:1 в пользу Нидерландов.

Беларусь сохранит шансы на победу в случае успеха Александры Саснович в противостояннии с Арантой Рус.


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