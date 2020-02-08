Зеленский пригласил Папу Римского в Украину 8.02.2020, 16:47

1,040

Фото: president.gov.ua

Глава Украины рассказал подробности беседы с понтификом.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 февраля, в ходе встречи с Папой Римским Франциском пригласил его посетить Украину. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет korrespondent.net.

Президент отметил, что Его Святейшество Папу Франциска очень ждут в Украине, где он имеет чрезвычайно большую поддержку и доверие.

"Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток", - сказал Зеленский.

Также президент Украины и глава Ватикана обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.

"Бесконечно благодарен Его Святейшеству за инициативу Папа для Украины, которая помогла 900 тысячам украинцев, пострадавших на Донбассе", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинские церкви играют чрезвычайно важную роль в распространении правды и развития общества.

Кроме того, Зеленский отметил важную роль, которую Святой Престол мог бы сыграть в восстановлении мира на украинской земле.

"Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" - вот такой у меня сейчас имидж в Европе ", - отметил Владимир Зеленский после аудиенции.