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Таблицу Менделеева решили расширить элементами из космоса

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  • 8.02.2020, 16:56
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Таблицу Менделеева решили расширить элементами из космоса

В периодическую систему химических элементов могут включить новые элементы.

Научный руководитель российской лаборатории ядерных реакций имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) академик Юрий Оганесян подчеркнул, что не исключено расширение таблицы Менделеева за счет элементов космического происхождения, пишет «Популярная механика».

«Вопрос делится на две части: могут ли вообще образовываться новые элементы, помимо тех, которые мы знаем, доживут ли они — это будет второй вопрос. На вопрос, могут ли образовываться новые, ответ будет скорее положительным, а вот доживут ли они? Где происходит этот процесс: на других планетах, в других галактиках — смогут ли они до нас долететь, это вопрос, который требует очень детальных исследований.

Надо понять, как вообще произошли элементы. Эти элементы, которые мы копаем в Земле, они же все космического происхождения, как-то они же появились. Просто те элементы, которые мы добываем в Земле, это те, которые дожили до наших дней, а Земля — очень старая планета. Те элементы, которые не дожили, они распались, но это не значит, что их не было: они образовались, но просто не дожили до наших дней».


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