закрыть
8 февраля 2020, суббота, 18:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Двое обменянных экс-беркутовцев вернулись в Украину

4
  • 8.02.2020, 17:26
  • 1,943
Двое обменянных экс-беркутовцев вернулись в Украину
ФОТО: ОФІС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ / FACEBOOK

Всего в рамках обмена Украина отдала боевикам пятерых обвиняемых по делу Майдана.

Бывшие "беркутовцы" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находились под домашним арестом по обвинению в расстрелах на Майдане и были переданы Украиной в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в Киев, сообщает "Украинская правда".

Они заявили, что не виновны и "готовы отстаивать свои права в суде". Всего в рамках обмена Украина отдала боевикам пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане.


популярное за неделю

Мнение

Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников
Военрук на майбахе
Военрук на майбахе Ирина Халип
Cладкое дело
Cладкое дело Виталий Портников