Двое обменянных экс-беркутовцев вернулись в Украину 4 8.02.2020, 17:26

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ФОТО: ОФІС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ / FACEBOOK

Всего в рамках обмена Украина отдала боевикам пятерых обвиняемых по делу Майдана.

Бывшие "беркутовцы" Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находились под домашним арестом по обвинению в расстрелах на Майдане и были переданы Украиной в ОРДЛО в рамках обмена, вернулись в Киев, сообщает "Украинская правда".

Они заявили, что не виновны и "готовы отстаивать свои права в суде". Всего в рамках обмена Украина отдала боевикам пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане.