Несгибаемым бы не дрогнуть 3 Павел Сапелко

8.02.2020, 18:27

ПАВЕЛ САПЕЛКО

Беларусь до сих пор в борьбе с коррупцией далеко не продвинулась.

В Генпрокуратуре предлагают изучить возможность освобождения взяткополучателя от уголовной ответственности. Амнистия для сознавшихся, защита для бдительных и предупреждение дебиторской задолженности: в Генпрокуратуре разработали предложения по борьбе со мздоимством. Их будут внедрять в жизнь в течение следующих трех лет.

Из нескольких идей, пожалуй, больше всего народ «завела» первая, про «амнистию».

Собственно, эту новость надо было сгенерировать пораньше и объявить «граду и миру» 9 декабря - в Международный день борьбы с коррупцией, когда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш настоятельно призывал «людей во всем мире» «продолжать работать над поиском новаторских решений для победы в борьбе с коррупцией и обеспечения того, чтобы ценные ресурсы использовались на благо народов мира». В идее прокуратуры прекрасно все: она и новаторская, и ресурсы на благо… не народа, так бюджета. Ладно, к следующему декабрю можно уже готовый закон презентовать.

Идея предоставлять иммунитет от преследования лиц, оказывающих содействие в раскрытии преступлений с высокой степенью опасности и одновременно латентности, не нова. Она даже закреплена и в Уголовном кодексе Беларуси, в нескольких местах: в статьях общей части, а где-то в виде примечания об освобождении от ответственности в случае добровольного прекращения противоправной деятельности. И за редким исключением такое освобождение работает на «случайных» правонарушителей, но призвано раскрыть более тяжкое преступление или избежать тяжких последствий.

Совершенно не секрет, что многие добровольные заявления о даче взятки были сделаны совсем не от хорошей жизни и не от взыгравшего раскаяния: это инструмент, которым пользовались правоохранители, чтобы добраться до человека, который совершает преступление, будучи должностным лицом, с использованием своего положения, а значит - объективно более опасное.

Каким-то чудом из десятка уголовных составов инициаторы выбрали тот, который будет работать на «социально близких». Стоит только захотеть, и любому попавшемуся на взятке чиновнику можно будет предложить по-быстрому сдать «заработанное» и вывести его из-под удара.

Вообще, ситуация понятная. Есть такие должностные лица, которых трудно представить за забором обычной колонии. Вот как там быть какому-нибудь заместителю секретаря Совбеза, человеку, осведомленному в государственных секретах? Или начальнику из МВД, который знает все о борьбе с криминалом? Может, проще загнать на нары тех, кто так высоко залез со своей благодарностью, да так настойчиво, что лучшие из несгибаемых дрогнули?

Но если серьезно, как понять такие различия в подходах - не предлагают, например, контрабандистам осознать и прийти за прощением? Да никак. Это просто нарушение конституционного принципа равенства всех перед законом. В том смысле, что, в отличие от ситуации с наркотиками и оружием, выгодоприобретателями планируемых послаблений станет привилегированная часть общества - те, кто обладает властью и возможностями, защитой закона и неоднократно предупрежден об ограничениях и запретах.

Можно утверждать, что такими методами пользуются где-то еще в мире и Европе - может быть, и так. Только вот незадача: Конвенция Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию» (которую Беларусь, не будучи членом СЕ, тоже умудрилась как-то подписать и ратифицировать еще в 2003г.) обязывает рассматривать пассивный подкуп (получение взятки) как уголовное преступление, предусмотреть эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции и меры, в т.ч. наказание, предусматривающее лишение свободы, которые могут повлечь за собой выдачу. Тех же, кто заявляет или свидетельствует о преступлении, Конвенция предписывает обеспечить эффективной и надлежащей защитой. Отнюдь не иммунитетом, который как раз многими критикуется: в Литве, например, задумались о лишении иммунитета от уголовного преследования даже тех, кто добровольно заявил о даче взятки.

Вообще, до сих пор в борьбе с коррупцией Беларусь далеко не продвинулась. Являясь с 2011г. членом GRECO - Группы государств по борьбе с коррупцией, из 24 рекомендаций организации по результатам последнего исследования ситуации она исполнила четыре. Уверен, что инициатива прокуратуры не направлена на реализацию пятой.

Третий оценочный доклад GRECO в одной из двух тем как раз исследовал Incriminations provided for in the Criminal Law Convention on Corruption (ETS 173), its Additional Protocol (ETS 191) and Guiding Principle 2 (GPC 2) - преступления, предусмотренные Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию (ETS 173), дополнительным протоколом к ней (ETS 191) и Руководящим принципом 2 (GPC 2). В опубликованном 4 декабря 2017г. резюме доклада Беларуси предложено отменить императивное освобождение от ответственности (очевидно, имелось в виду освобождение взяткодателей и пособников), а также применять освобождение от уголовной ответственности по статье 88-1 УК (в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем) только к тем, кто совершил нетяжкое преступление. И выносить решения об освобождении от ответственности предложили только в судебном порядке, а не административными актами и решением прокурора или следователя.

Чем руководствовались эксперты в своих умозаключениях, мы догадываемся, но точно не узнаем: Беларусь - единственная страна - член GRECO, которая не дает разрешения на публикацию полных текстов докладов организации об оценке или о соблюдении стандартов в сфере борьбы с коррупцией.

Павел Сапелко, «БелГазета»