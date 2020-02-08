Боевик «ДНР» расстрелял четырех коллег 8.02.2020, 18:33

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Они отмечали «День следственных органов МВД ДНР».

В оккупированном Донецке сотрудник так называемого «Министерства государственной безопасности ДНР» застрелил четырех человек, после чего застрелился сам.

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Инцидент произошел на окраине Донецка, в поселке Чулковка. Трое из четырех убитых были сотрудниками «Министерства внутренних дел ДНР»

«Они отмечали "День следственных органов МВД ДНР" в кафе. Представитель "МГБ" тоже был выходцем из "органов внутренних дел". В ходе празднования между ним и знакомыми с "МВД" возник конфликт. "МГБшник" расстрелял их и водителя такси из автомата Калашникова, а затем совершил самоубийство», - говорится в сообщении.

Подконтрольные «ДНР» СМИ об инциденте не сообщают.