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Боевик «ДНР» расстрелял четырех коллег

  • 8.02.2020, 18:33
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Боевик «ДНР» расстрелял четырех коллег
Иллюстрационное фото

Они отмечали «День следственных органов МВД ДНР».

В оккупированном Донецке сотрудник так называемого «Министерства государственной безопасности ДНР» застрелил четырех человек, после чего застрелился сам.

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Инцидент произошел на окраине Донецка, в поселке Чулковка. Трое из четырех убитых были сотрудниками «Министерства внутренних дел ДНР»

«Они отмечали "День следственных органов МВД ДНР" в кафе. Представитель "МГБ" тоже был выходцем из "органов внутренних дел". В ходе празднования между ним и знакомыми с "МВД" возник конфликт. "МГБшник" расстрелял их и водителя такси из автомата Калашникова, а затем совершил самоубийство», - говорится в сообщении.

Подконтрольные «ДНР» СМИ об инциденте не сообщают.


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