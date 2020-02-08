В Ветке нашли уникальную икону 1 8.02.2020, 18:40

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Фото: ctv.by

Ее искали 30 лет.

Сотрудники Ветковского музея нашли уникальную икону Никиты воина в житии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, пишет гомельский сайт «Сильные новости».

Латунный оклад, выполненный на рубеже 18-19 веков, вот уже 30 лет является одной из жемчужин музейной коллекции. Все это время в Ветке не теряли надежду отыскать и саму икону. Сейчас музейным реставраторам предстоит колоссальная работа по восстановлению древней святыни.

Для музейных работников эта история началась в 89-м году. Во время экспедиции в Добрушский район прямо на встречу им по деревне шел человек с настоящим кладом в руках. Правда, клад этот для местного жителя был ценен ровно настолько, сколько было в нем цветного металла.

- Гэты аклад паступіў у музей у 1989 годзе, быў у страшным стане. Гэта была вялікая колькасць фрагментаў, якія нібы як скура былі сарваны з арыгінала іконы. Гэта твор мяжы 18-19 стагоддзяў. То бок ікона і аклад жылі разам. Заўседы заставалася мара пабачыць, якая гэта ікона, - рассказал Петр Цалко, директор Ветковского музея старообрядчества и народных традиций им. Ф.Г. Шклярова.

Мечта сбылась спустя три десятилетия. Во время работы в одной из частных коллекций удалось опознать ту самую икону Никиты воина в житии. Неожиданно для всех коллекционер просто подарил раритет музею.

Радость от обретения уникального экспоната омрачает одно, но очень весомое обстоятельство. Икона сохранилась крайне плохо. В центре различим лик Никиты воина и фрагменты лишь 7 из 12 клейм, иллюстрирующих житие святого.

Ветку нередко называют старообрядческим Иерусалимом. На протяжении столетий поселение, основанное на белорусских землях староверами-беженцами из центральной России, было крупным культурным центром.

Здесь работали златокузнецы, переписчики книг, появилась собственная школа иконописи. Созданные ими произведения искусств, сегодня в прямом смысле слова на вес золота.

Первые мысли были: да, пострадала она очень сильно. Что сделать нужно? Убрать загрязнения поверхностные, обработать доски, приклеить паволоку осетровым клеем, наложить левкас, зашлифовать, затонировать и лаком покрыть. Интересно будет увидеть конечный результат, когда видишь свою работу, удовлетворение получаешь душевное, - заявила Елена Карпенок, художник-реставратор Ветковского музея старообрядчества и народных традиций им. Ф.Г. Шклярова.

На реставрацию уйдет не меньше года. К слову, в музее не теряют надежду найти еще одну икону, оклад которой также находится в экспозиции. Образ Успение Пресвятой Богородицы имеет такие же размеры, как и икона Никиты воина. Предположительно, позолоченные ризы этих икон были выполнены одним мастером и для одного храма.