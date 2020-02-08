закрыть
8 февраля 2020, суббота, 19:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Сколько ученого ни корми…

1
  • 8.02.2020, 18:54
Сколько ученого ни корми…

Про зарплаты большинства российских исследователей и говорить нечего.

Счетная палата РФ выпустила отчет, критикующий российскую науку за неэффективность. Расходы на науку год от года растут (в 13 раз с 2000 года), а отдача невелика. Например, по числу патентных заявок РФ отстает от США в 16 раз, а от Китая – в 38. В то время как по числу исследователей Россия на 4-м месте (КНР на – 1-м, США — на 2-м), пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Все так, только по данным ИСИЭЗ ВШЭ, траты на науку (в расчете по паритету покупательной способности нацвалют) Китая – $451,5 млрд, США – $511,1 млрд, а России – $39,9 млрд. Или в 11,3— 12,8 раз меньше.

Да и количество ученых в России с 1990 года сократилось в 2,7 раза, а с 2000-го в среднем за год уменьшается на 1,3%, в то время как в тех же Штатах и Китае оно растет. Такие данные приводил в 2018 году главный ученый секретарь РАН Николай Долгушкин. СП приводит статистику с 2000 года, тоже показательно печальную.

Про зарплаты большинства российских исследователей и говорить нечего. А уж сравнивать их с зарплатами ученых из стран-научных лидеров, тем более. Счетная палата оперирует данными Института Внешэкономбанка, что зарплаты наших ученых, занятых НИОКР, в 3,3 раза ниже, чем немецких и в 1,4 чем чешских. Но на самом деле картина (особенно в регионах) еще более печальна. Поэтому не стоит и удивляться, что у России публикаций в топ-10 журналов Scopus меньше в 30 раз, чем у США, в 18, чем у Китая, в 10 раз, чем у Великобритании.


популярное за неделю

Мнение

Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников
Военрук на майбахе
Военрук на майбахе Ирина Халип
Cладкое дело
Cладкое дело Виталий Портников