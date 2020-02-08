Сколько ученого ни корми… 1 8.02.2020, 18:54

Про зарплаты большинства российских исследователей и говорить нечего.

Счетная палата РФ выпустила отчет, критикующий российскую науку за неэффективность. Расходы на науку год от года растут (в 13 раз с 2000 года), а отдача невелика. Например, по числу патентных заявок РФ отстает от США в 16 раз, а от Китая – в 38. В то время как по числу исследователей Россия на 4-м месте (КНР на – 1-м, США — на 2-м), пишет Telegram-канал «СерпомПО».

Все так, только по данным ИСИЭЗ ВШЭ, траты на науку (в расчете по паритету покупательной способности нацвалют) Китая – $451,5 млрд, США – $511,1 млрд, а России – $39,9 млрд. Или в 11,3— 12,8 раз меньше.

Да и количество ученых в России с 1990 года сократилось в 2,7 раза, а с 2000-го в среднем за год уменьшается на 1,3%, в то время как в тех же Штатах и Китае оно растет. Такие данные приводил в 2018 году главный ученый секретарь РАН Николай Долгушкин. СП приводит статистику с 2000 года, тоже показательно печальную.

Про зарплаты большинства российских исследователей и говорить нечего. А уж сравнивать их с зарплатами ученых из стран-научных лидеров, тем более. Счетная палата оперирует данными Института Внешэкономбанка, что зарплаты наших ученых, занятых НИОКР, в 3,3 раза ниже, чем немецких и в 1,4 чем чешских. Но на самом деле картина (особенно в регионах) еще более печальна. Поэтому не стоит и удивляться, что у России публикаций в топ-10 журналов Scopus меньше в 30 раз, чем у США, в 18, чем у Китая, в 10 раз, чем у Великобритании.