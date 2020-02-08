Кубок федерации: Саснович вернула Беларуси шансы на победу 8.02.2020, 19:15

В теннисном противостоянии против Нидерландов все решится в парной встрече.

Белорусская теннисистка Александра Саснович в трех сетах обыграла представительницу Нидерландов Аранту Рус. В первом cете белоруска проиграла со счетом 0:6.

Аранта Рус – Александра Саснович – 6:0, 5:7, 2:6

Счет в противостоянии Беларусь — Нидерланды сравнялся и стал 2:2. Все решится в пятом матче, где Ольга Говорцова и Арина Соболенко сыграют против Лесли Керкхове и Деми Схююрс.