Кубок федерации: Саснович вернула Беларуси шансы на победу
- 8.02.2020, 19:15
В теннисном противостоянии против Нидерландов все решится в парной встрече.
Белорусская теннисистка Александра Саснович в трех сетах обыграла представительницу Нидерландов Аранту Рус. В первом cете белоруска проиграла со счетом 0:6.
Аранта Рус – Александра Саснович – 6:0, 5:7, 2:6
Счет в противостоянии Беларусь — Нидерланды сравнялся и стал 2:2. Все решится в пятом матче, где Ольга Говорцова и Арина Соболенко сыграют против Лесли Керкхове и Деми Схююрс.