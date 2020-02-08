В Шотландии алкоголикам будут бесплатно наливать 24 8.02.2020, 19:28

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Подобная помощь давно успешно работает в Канаде.

В шотландском городе Глазго запускается программа помощи бездомным алкоголикам. Им будут наливать бесплатно, но под присмотром врачей, сообщает BBC.

Для пилотного проекта, который инициировала шотландская активистка и правозащитница Кэрен Маккласки, уже найдено помещение и сформирована рабочая группа из медицинских работников и судебных экспертов.

Шотландия не первая пробует такую схему. Подобная помощь давно успешно работает в Канаде.

Предполагается, что первыми участниками программы станут бездомные Глазго, которые неоднократно попадались на преступлениях, совершенных на почве тяжелой алкогольной зависимости.

Лечение этих людей и борьба с последствиями таких преступлений обходятся бюджету в сотни тысяч фунтов. Так, первые семь человек, которые потенциально могут войти в пилотный проект, были соучастниками 1630 преступлений. Один из них 427 раз попадал в местную больницу.

Все эти люди неоднократно пытались лечиться от алкогольной зависимости, но безуспешно.

Брайан говорит, что хочет бросить пить

Маккласки надеется, что под присмотром специалистов эти люди будут пить меньше, их здоровье улучшится, в связи с чем количество бюджетных денег на их содержание сократится.

Не все специалисты с ней согласны. Профессор Джонатан Чик из больницы Castle Craig в Шотландии, который лечит людей от алкогольной и наркотической зависимости, считает, что гораздо больше пользы принесут инвестиции в традиционные схемы лечения.

Однако основания рассчитывать на успех нового проекта у Маккласки есть.

Вино делают пациенты другого приюта поблизости

Пример Канады

Подобная программа помощи бездомным алкоголикам существует в Канаде с 1996 года. Она называется Managed Alcohol Project, ее основали после того, как в Торонто зимой замерзли и скончались трое бездомных алкоголиков. В обычных ночлежках алкоголь запрещен, и алкоголиков туда не пускают.

Одна из ночлежек в Торонто под названием Seaton House решила заняться именно самыми трудными бездомными - алкоголиками, наркоманами и людьми с психическими особенностями, чтобы не дать им замерзнуть на улице.

Бездомным предоставляют место, где можно переночевать. Исходя из того, что резкое прекращение потребления алкоголика опасно для жизни серьезных алкоголиков, было решено выдавать им по стакану вина, начиная с утра раз в несколько часов, до 15 порций в день. Большинство принимает лишь шесть. Пьют они под присмотром сотрудников ночлежки. Тех, кто продолжает пить на улице, исключают из программы.

В ночлежке работают две медсестры, врачи и социальные работники.

"Эти люди все равно пьют и будут пить, а мы оказываем им помощь, в которой им отказывали десятилетиями", - объясняет схему основатель Seaton House, врач Томислав Свобода.

Участники программы тоже довольны, причем не столько возможностью выпить, сколько тем, что у них появился шанс бороться с алкоголизмом.

"Каждый день тебе выдают определенную дозу алкоголя, размеры которой зависят от решения врача. Здесь нет людей упившихся до беспамятства", - говорит Брус Хьюз, пивший почти всю сознательную жизнь и потерявший жену, детей, дом и работу.

По его словам, он не пьет уже полгода, но полностью отдает себе отчет, что лишь один стакан может скатить его назад к алкоголизму.

Некоторые участники программы умирают, но от медицинских проблем, связанных с тяжелым алкоголизмом, а не от того, что они замерзают на улице.

Подобные программы открылись и в других городах Канады - Оттаве, Тандер-Бэй, Гамильтоне, Ванкувере и Лондоне.

В рамках программы в Оттаве бездомным людям предоставляется место в приюте Oak, а каждый час с 7.30 утра до 21.30 вечера проводятся так называемые "наливашки". Жители приюта приходят со своими кружками, чтобы получить порцию белого вина, которое делается тут же. Перед первой порцией - быстрая медицинская проверка. Если оказывается, что человек уже пьяный, алкоголь ему не нальют.

Кроме того, есть ограничения по размеру порций - не больше 200 мл с утра и не больше 140 мл в течение дня каждый час. Размер порций может зависеть от конкретного резидента и его состояния.

Но общий подход таков: снять признаки тяжелой алкогольной интоксикации и сильной зависимости, при этом не допустив того, чтобы человек снова быстро напился.

Местные власти поддерживают эту инициативу, так как, по их словам, они экономят бюджетные деньги, идущие на полицию, больницы, социальные услуги и так далее.

Другие страны с интересом изучают канадский эксперимент. За информацией о плюсах и минусах обращались специалисты из Австралии, Великобритании, скандинавские страны и несколько стран Африки.

Но опробовать схему на практике пока решилась только Шотландия.

Есть ограничения по размеру порций - с утра наливают не более 200 мл

Большинство попавших в канадский приют - тяжелые алкоголики, часто за 50, и вопрос "как найти возможность выпить" становится единственным, который их ежедневно волнует. Едва оказавшись в приюте, новые подопечные стараются использовать открывшиеся возможности по максимуму и пьют каждый день, каждый час. Многие "догоняются" алкоголем за пределами Oak - покупая или воруя его в магазинах.

Но чем дольше они живут в приюте, тем меньше думают об алкоголе и, как следствие, меньше пьют. Сначала они перестают искать выпивку за пределами приюта, затем реже приходят за новыми порциями или просят разбавить вино водой.

"Как только главная нужда удовлетворена, появляется время подумать и о других вещах в жизни", - говорят о своих подопечных сотрудники Oak.

Такие перемены, хоть и не быстро, затрагивают большинство участников канадской программы.

Доктор Джефф Тернбулл основал программу в Канаде 19 лет назад

46-летний Брайан Макмахон родился в семье алкоголиков и начал пить, когда ему было 8.

С годами зависимость стала столь сильной, что без дозы алкоголя у Брайана начинались припадки. Он потерял работу и жилье. Часто его находили без сознания на улице или в сугробах снега и доставляли в больницу. Однажды он сбежал оттуда в 7 утра - как только двери больницы открылись - в отчаянной попытке найти алкоголь.

Через 14 месяцев участия в Managed Alcohol Project Макмахон говорит о надежде снова найти работу и совсем перестать пить.

Полная трезвость может быть побочным эффектом, но она не является главной целью канадской программы. По словам ее основателя доктора Джеффа Тернбулла, их основная задача - стабилизировать тяжелую зависимость алкоголиков и остановить их от употребления растворителей и антисептиков. А также - вывести этих людей с улицы и вернуть им чувство собственного достоинства.

Болезнь, которую можно вылечить

Кэрен Маккласки считает, что достойных альтернатив у программы нет

Согласно исследованию, опубликованному шотландским правительством, в 2018 году в стране было зафиксировано 1136 смертей, связанных с алкогольной зависимостью. Данные за 2016-2017 годы говорят о 36 тыс. пациентов, попавших в больницу по тем же причинам.

Всего же в стране 24% взрослых значительно превышают безопасные дозы употребления алкоголя, из них большинство приходится на мужчин в возрасте 55-64 лет. Это та самая возрастная группа, с которой сегодня успешно работают в Канаде.

Получится ли у Шотландии справиться с проблемой благодаря канадскому опыту, неизвестно. Но у Кэрен Маккласки уже есть похожий успешный пример. Она была основательницей организации The Scottish Violence Reduction Unit, которая, совместно с NHS и социальными службами, помогает предотвратить насилие на улицах, дома и на работе.

Организация работает по принципу: "Насилие - это болезнь, которую можно вылечить". Благодаря ее усилиям в Шотландии удалось сократить количество преступлений, связанных с ножевыми ранениями, в два раза.

По данным ВОЗ, в рейтинге самых пьющих стран лидируют Молдова, Литва, Чехия, Сейшелы и Германия.