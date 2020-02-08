Как в мире появляются улицы имени Немцова 4 8.02.2020, 19:35

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И причем здесь Россия.

Площади перед посольством России в Праге могут присвоить имя Бориса Немцова. По словам мэра Праги Зденека Гржиба, голосование по этому вопросу пройдет 24 февраля.

Чиновник отметил, что под петицией о переименовании площади поставили подписи почти 5 тысяч жителей города. По мнению Гржиба, Россия не должна воспринимать это решение властей Праги как провокацию.

The Insider вспомнил, какие улицы и скверы переименовали в честь Немцова после его смерти в разных городах мира, и как его память увековечили в России.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.

Вашингтон

В 2017 году в Вашингтоне прошли публичные слушания по законопроекту о переименовании части улицы перед посольством России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова. На слушаниях выступили дочь Немцова Жанна, а также его друг и председатель Совета фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза-младший.

«В России нам не позволили отдать дань памяти российскому государственному деятелю. Российские официальные лица сражаются с Борисом Немцовым даже после его смерти», — заявил тогда Кара-Мурза-младший.

Через год там прошла торжественная церемония присвоения площади перед зданием посольства России имени Бориса Немцова.

Вильнюс

23 мая 2018 года городской совет Вильнюса решил назвать сквер перед посольством России на улице Латвю именем Бориса Немцова.

Открыли в Вильнюсе сквер им. Бориса Немцова. Второй город в мире и первый в Евросоюзе, увековечивший память БЕН. Придёт время, когда российское посольство будет гордиться таким соседством. Спасибо всем, кто сделал это возможным. Ačiū, Lietuva. pic.twitter.com/f0H5x2lNd7 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) August 24, 2018

В церемонии открытия участвовали министр иностранных дел Линас Линкявичюс, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, председатель правления «Фонда Бориса Немцова за свободу» Владимир Кара-Мурза, член горсовета Санкт-Петербурга Борис Вишневский и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Киев

В ноябре 2018 года скверу возле российского посольства в Киеве было присвоено имя Бориса Немцова. Переименование мэр Киева Виталий Кличко предварительно обсудил с Жанной Немцовой.

Кличко заявил, что убийство Немоцва — «это российские реалии, когда люди платят своей жизнью за альтернативное мнение». "Уверен, что это было политическое убийство за его взгляды и критику власти", — отметил он.

Россия

В первые же дни после убийства появилось предложение переименовать Большой Москворецкий мост, на котором убили Немцова, в Немцов мост, мэрия была против.

В сентябре 2016 года власти Москвы, ссылаясь на действующее законодательство, официально отказались устанавливать памятную доску на месте убийства политика.

На месте гибели Немцова был организован мемориал памяти, который власти городе не раз пытались ликвидировать.

В Ярославле, где жил Немцов, установили памятную табличку из мрамора. Но вандалы ее сняли и разбили. Вторую сделали уже из розового гранита, но ее также разбили. Третью памятную доску изготовили из бронзы, ее тоже похитили.

Еще одна мемориальная доска Борису Немцову на доме, где он также жил последние годы (в Москве на Малой Ордынке) была установлена в 2018 году сыном Немцова Антоном.

Жители поселка Матвеевка в городе Домодедово Московской области решили присвоить безымянной улице имя Немцова, однако столкнулись с угрозами со стороны властей, и они отказались от этой идеи.