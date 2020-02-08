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Шкурин снова забил за московский ЦСКА

  • 8.02.2020, 20:07
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Шкурин снова забил за московский ЦСКА

Белорусский футболист отличился в товарищеском матче с норвежским «Оддом».

Белорусский форвард Илья Шкурин, который перешел в российский ЦСКА, продолжает забивать за свой новый клуб. В очередном товарищеском спарринге на сборах в Испании Илья забил норвежскому «Одду», пишет tut.by.

Шкурин вышел в стартовом составе и отличился на 24-й минуте. Игра завершилась со счетом 3:1.

ПФК ЦСКА: Помазун, Елеев, Гогуа, Набабкин, Щенников, Кучаев, Бийол, Колесниченко (Котин, 39), Марадишвили, Шкурин, Караев.

Голы: Бийол, 4 (1:0). Бервен, 12 (1:1). Шкурин, 24 (2:1). Марадишвили, 38 (3:1).

Напомним, что Илья Шкурин не поедет на сбор национальной сборной Беларуси по футболу.


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