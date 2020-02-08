Видеохит: Говорящая кошка стала звездой Сети 7 8.02.2020, 20:53

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Кошка промяукала целую фразу на английском языке.

Тиктокер снимал милое видео про свою кошечку, но ему повезло вдвойне, ведь питомец заговорил по-английски. Да, мир нередко видел подобные выпады от животных, но эта пушистая не зря возомнила себя кошачьим полиглотом, потому что смогла сказать больше одного слова, за что и заработала миллионы лайков, пишет Medialeaks.

Какой хозяин собаки или кота когда-нибудь не мечтал, чтобы его питомец начал разговаривать на человеческом языке? Тиктокеру под ником Ike Tommy улыбнулась удача, и его любимица заговорила. В среду, 5 февраля, парень загрузил видео, в котором его кошка промяукала целую фразу на английском языке — Are you coming? («Ты идешь?»)

Всего за несколько дней видео стало вирусным и собрало 2 миллиона лайков и 21 тысячу комментариев. До этого ролики парня собирали максимум 4 тысячи лайков.

Но после того, как его питомец стал интернет-звездой, парень, вероятно, задумается и станет чаще делать котейку героем своих видео.