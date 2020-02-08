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Всемирная организация здравоохранения борется со слухами о коронавирусе

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  • 8.02.2020, 21:16
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Всемирная организация здравоохранения борется со слухами о коронавирусе

Ложная информация о коронавирусе сеет недоумение и тревогу у населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) борется не только с новым коронавирусом 2019-nCoV, но и с распространением дезинформации о нем. Об этом в субботу, 8 февраля, заявил на специальном брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ложная информация сеет недоумение и тревогу у населения, сообщает "Немецкая волна".

Гебрейесус объяснил, что "борьба с троллями и сторонниками теории заговора" ведется по четырем направлениям. Во-первых, организация использует свою информационную сеть по эпидемиям, которая позволяет отслеживать информацию на разных языках. Во-вторых, специальная группа ВОЗ занимается распространением проверенных сведений о коронавирусе. С этими целями на сайте организации, ее каналах в социальных сетях, средствах массовой информации публикуются "разрушители мифов", а также интервью с заслуживающими доверия экспертами.

В-третьих, ВОЗ тесно сотрудничает с различными социальными сетями и интернет-компаниями, включая Facebook, Google и Twitter, с целью фильтрации ложной информации и продвижения сведений из достоверных источников. Наконец, была установлена связь с влиятельными людьми, чтобы они через собственные каналы в социальных сетях распространяли проверенную информацию. Особенно среди своих подписчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Глава ВОЗ привел на брифинге и актуальные сведения по распространению вируса. По данным организации в Китае подтверждено 34 598 случаев заражения, 723 больных скончались. В 24 странах за пределами Поднебесной насчитывается 288 заболевших. Один человек погиб.


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