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За два дня украинское приложение «государство в смартфоне» возглавило рейтинг App Store

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  • 8.02.2020, 21:40
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За два дня украинское приложение «государство в смартфоне» возглавило рейтинг App Store
Фото: УНИАН

Его скачали 800 тысяч раз.

За последние два дня приложение "Дія", позволяющее создать электронную копию водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, скачали почти 800 тысяч раз. Об этом 8 февраля в Facebook сообщило Министерство цифровой трансформации Украины, сообщает "Гордон".

"С презентации мобильного приложения "Дія" прошло два дня. Количество украинцев, которые загрузили "Дію", почти достигло 800 тыс. 667 тыс. пользователей успешно авторизовались", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, 359 567 пользователям удалось загрузить водительские удостоверения, 295 788 – свидетельства о регистрации авто.

"И реестр, и авторизация через банки стабильно работают. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД продолжает активно работать над его совершенствованием его. Готовимся к первому миллиону", – добавили в министерстве.

На момент подготовки новости приложение "Дія" возглавляло топ бесплатных приложений в украинском сегменте App Store.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам.

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.


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