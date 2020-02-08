А стыдно за них всем 2 Александр Панчин

8.02.2020, 22:03

1,978

Фото: РИА «Новости»

Россией управляют люди без элементарной научной грамотности.

Посмотрите, какие люди у нас сидят в российском Совете Федерации. Видите ли, у них детское питание меняет "генные цепочки" детей и делает из мальчиков девочек. Не летать нам к далекому космосу, пока страной управляют люди без элементарной научной грамотности.

"Я смотрю, десять детишек рождаются. Два парня, остальные девочки. Я думаю, неужели нас достали уже?"

Уважаемый сенатор! Узнайте пожалуйста, что такое репрезентативная выборка и что такое апофения. По статистике мальчиков в РФ рождается даже больше, чем девочек. Но у мальчиков выше смертность, поэтому по данным Росстата на одну тысячу мужчин в нашей стране приходится 1154 женщины. Хотите больше мужчин — улучшайте систему здравоохранения.

"Я занимался этой проблемой с Сергеем Майзелем. Мы подготовили программу по выработке отечественного детского питания. Никак не можем пробиться через Минпромторг".

Вы бы лучше с генетиком пообщались, а не с бизнесменом. А вот что говорит этот председатель общественной палаты Свердловской области:

"На сегодняшний день появилась возможность редактировать генную цепочку так, что будет преобладание той или иной гендерной популяции. Поэтому в идеологии он (Эдуард Россель – прим. Ред.) безусловно прав" ... "Этой истории уже 20 лет. Это не является каким-либо откровением. Это очень просто доказать, достаточно проверить изменение генной цепочки".

Единственный работающий на практике способ повлиять на пол ребенка – выбрать определенный пол при искусственном оплодотворении с использованием множества эмбрионов. Если бы пол можно было бы менять детским питанием, это был бы прорыв в области репродуктологии.

Кстати, "генная цепочка" мальчиков отличается от "генной цепочки" девочки очень просто: наличием Y-хромосомы с геном SRY. Не знаю, что они там проверять собрались. Подозреваю, что виновата совсем другая цепочка.

1. Появляются страшилки о вреде ГМО, основанные на магическом мышлении: если я съем ГМО, то я генномодифицируюсь. Так оно не работает. Я не сварюсь, если съем вареное яйцо. Человек не станет человеком-пауком если его укусит радиоактивный паук. Генная инженерия – сложная процедура, требующая определенных условий.

2. Появляется желание заработать на страшилке. Компании обвиняют друг друга в том, что у них ГМО. Profit. Ну а стыдно за них потом всем нам.

Александр Панчин, "Фейсбук"