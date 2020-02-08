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Белорусские теннисистки вышли в финал Кубка федерации

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  • 8.02.2020, 22:30
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Белорусские теннисистки вышли в финал Кубка федерации
Фото: tennis.by

Белоруски выиграли матч против Нидерландов в тяжелейшей парной встрече.

Сборная Беларуси пробилась в финальный турнир Кубка федерации. В квалификации белоруски на выезде переиграли сборную Нидерландов — 3:2, пишет "Прессбол".

Победное очко команде принесли Арина Соболенко и Александра Саснович, которые переиграли Кики Бертенс и Деми Схююрс в тяжелейшей парной встрече — 3:6, 6:4, 7:6.

НИДЕРЛАНДЫ — БЕЛАРУСЬ — 2:3

Кики Бертенс (8 ВТА) — Александра Саснович (113 ВТА) — 6:7 (5), 6:2, 6:1

Аранча Рус (77) — Арина Соболенко (13) — 2:6, 3:6

Бертенс — Соболенко — 6:4, 6:4

Рус — Саснович — 6:0, 5:7, 3:6

Бертенс/Деми Схююрс — Соболенко/Саснович — 6:4 3:6 6:7 (8)

Финал Кубка федерации в новом формате пройдет 14-19 апреля в Будапеште.


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