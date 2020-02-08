Бывший глава МВД Беларуси Шуневич арестован? 5 8.02.2020, 22:49

Официального подтверждения пока нет.

Источник сообщил Onliner о задержании бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича. Telegram-канал NEXTA также заявил, якобы Шуневича держат в СИЗО КГБ на Городском Валу, а причиной задержания является «сахарное дело».

Однако официального подтверждения нет.

«Мы не располагаем такой информацией», — прокомментировала официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.

МВД на данный момент информацией также не располагает.

В настоящее время журналисты уточнить информацию в КГБ.