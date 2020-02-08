закрыть
8 февраля 2020, суббота, 22:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Бывший глава МВД Беларуси Шуневич арестован?

5
  • 8.02.2020, 22:49
Бывший глава МВД Беларуси Шуневич арестован?

Официального подтверждения пока нет.

Источник сообщил Onliner о задержании бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича. Telegram-канал NEXTA также заявил, якобы Шуневича держат в СИЗО КГБ на Городском Валу, а причиной задержания является «сахарное дело».

Однако официального подтверждения нет.

«Мы не располагаем такой информацией», — прокомментировала официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.

МВД на данный момент информацией также не располагает.

В настоящее время журналисты уточнить информацию в КГБ.


популярное за неделю

Мнение

Каша на воде как момент истины
Каша на воде как момент истины Валерий Карбалевич
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника»
Чтобы Беларусь не замерзла, надо поменять «истопника» Андрей Санников
Военрук на майбахе
Военрук на майбахе Ирина Халип
Cладкое дело
Cладкое дело Виталий Портников