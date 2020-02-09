По копеечке с водителя: в Беларуси снова подорожал бензин 5 9.02.2020, 9:52

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Это уже шестое повышение цен на автомобильное топливо с начала года.

С 9 февраля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и бензин выросли на 1 копейку.

Cтоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 70 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 2 копейки, ДТ — 1 рубль 80 копеек, сообщает пресс-служба «Белнефтехима».

Это шестое изменение цен на автомобильное топливо в 2020 году. Последний раз цена изменялась 2 февраля.