Задержан ли Шуневич? 30 9.02.2020, 10:04

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ИГОРЬ ШУНЕВИЧ

Информация поступает противоречивая.

Вчера сайт оnliner.by со ссылкой на неназванный источник сообщил о том, что у правоохранителей возникли вопросы к бывшему министру внутренних дел, и Игоря Шуневича задержали.

Издание также называет возможную причину задержания, о которой говорят в сети: «сахарное дело», пишет gazetaby.com.

Telegram-канал Nexta также заявил, что Шуневича держат в СИЗО КГБ на Городском Валу, а причиной задержания является «сахарное дело».

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова и МВД не располагают информацией о том, задержан ли экс-глава МВД.

В июне прошлого года он подал в отставку, сославшись на то, что нужен свежий взгляд на работу министерства, а ему пришло время сменить род деятельности.

По мнению известного журналиста Анджея Почобута, причиной отставки стало то, что Шуневич же при стареющем и теряющем хватку Лукашенко плотно вошел в роль публичного политика.

На посту министра Шуневич запомнился появлением на публике в костюме НКВД, скандалами с облавой на цыган и задержаниями людей за фото со скульптурой городового.

Не исключено, что Шуневич поплатился креслом за отказ извиняться перед цыганской диаспорой за массовые задержания после гибели сотрудника ГАИ. Извинения пришлось принести Наталье Кочановой. Об этом, кстати, вспоминал Лукашенко, напутствуя нового министра МВД Юрия Караева.

В декабре 2019-го Лукашенко исключил Игоря Шуневича из состава Совбеза.