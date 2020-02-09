В Могилеве власти испугались бунта водителей из-за роста цен на бензин 16 9.02.2020, 10:11

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Фото: Белсат

Для «перестраховки» решили задержать независимых журналистов.

В Могилеве милиционеры задержали журналистку Алину Скребунову и оператора Александра Сидоревского. Журналисты направлялись на собрание водителей, недовольных ростом цен на топливо, сообщает «Белсат».

Журналистку Алину Скребунову и оператора Александра Сидоревского задержали во дворе дома. Руководил задержанием подполковник милиции Сергей Афанасьев, также сотрудник Октябрьского РОВД Могилева Андрей Терентий.

Милиционеры задерживают Алину Скребунову. Фото: Белсат

«Возле дома, откуда мы вышли на акцию, нас остановил Афанасьев, подполковник милиции, и сказал, что я как лицо, в отношении которого идет административный процесс, должна ехать с ним, но это не задержание. В РОВД на меня составили протокол по ч 2. ст 22.9 и отпустили. А через 20 минут мне вынесли протокол административного задержания. В результате это было задержание, но протокол составили, когда меня уже отпустили», – рассказала «Белсату» журналистка Алина Скребунова.

Фото: Белсат

В результате журналистке выписали повестку явиться в суд 19 февраля. Судить Алину Скребунову будут по ч. 2 ст. 22.9 КоАП («Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ») за материал о 50-летии троллейбусного парка в Могилеве. Наказание за данное нарушение предусматривает штраф от 20 до 50 базовых величин (540 — 1350 рублей).

Александра Сидоревского задержали позже. Оператор после задержания Алины Скребуновой поехал на такси. Но по дороге сотрудники ГАИ остановили машину, в которой ехал Александр, и начали проверку у водителя всех документов. В этот момент оператор вышел из такси, но по дороге его задержали.

Несмотря на задержание журналистов, собрание водителей, выступающих против роста цен на бензин, состоялось. После собрания милиционеры проверяли у водителей документы, но задержаний не было.