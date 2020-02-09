В Могилеве власти испугались бунта водителей из-за роста цен на бензин

В Могилеве власти испугались бунта водителей из-за роста цен на бензин16
- 9.02.2020, 10:11
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Для «перестраховки» решили задержать независимых журналистов.
В Могилеве милиционеры задержали журналистку Алину Скребунову и оператора Александра Сидоревского. Журналисты направлялись на собрание водителей, недовольных ростом цен на топливо, сообщает «Белсат».
Журналистку Алину Скребунову и оператора Александра Сидоревского задержали во дворе дома. Руководил задержанием подполковник милиции Сергей Афанасьев, также сотрудник Октябрьского РОВД Могилева Андрей Терентий.
«Возле дома, откуда мы вышли на акцию, нас остановил Афанасьев, подполковник милиции, и сказал, что я как лицо, в отношении которого идет административный процесс, должна ехать с ним, но это не задержание. В РОВД на меня составили протокол по ч 2. ст 22.9 и отпустили. А через 20 минут мне вынесли протокол административного задержания. В результате это было задержание, но протокол составили, когда меня уже отпустили», – рассказала «Белсату» журналистка Алина Скребунова.
В результате журналистке выписали повестку явиться в суд 19 февраля. Судить Алину Скребунову будут по ч. 2 ст. 22.9 КоАП («Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ») за материал о 50-летии троллейбусного парка в Могилеве. Наказание за данное нарушение предусматривает штраф от 20 до 50 базовых величин (540 — 1350 рублей).
Александра Сидоревского задержали позже. Оператор после задержания Алины Скребуновой поехал на такси. Но по дороге сотрудники ГАИ остановили машину, в которой ехал Александр, и начали проверку у водителя всех документов. В этот момент оператор вышел из такси, но по дороге его задержали.
Несмотря на задержание журналистов, собрание водителей, выступающих против роста цен на бензин, состоялось. После собрания милиционеры проверяли у водителей документы, но задержаний не было.