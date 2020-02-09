8-летняя белоруска стала лицом итальянского бренда, который работал с Наоми Кэмпбелл 1 9.02.2020, 10:35

2,948

Фото: ex-press.by

Школьница уже приняла участие в фотосессии в Милане.

8-летняя Даша Шейко из Жодино стала моделью итальянского бренда Pinko, который производит женскую одежду, обувь и аксессуары (в том числе и для детей), пишет ex-press.by. В течение нескольких сезонов лицом рекламных кампаний бренда была Наоми Кэмпбелл, марку также представляли певица Мэрайя Кэри.

Девочку представляет модельное агентство Nagorny Models Junior (с центральным офисом в Минске, есть филиал в Жодино, где занимается Даша); она также учится во втором классе жодинской Гимназии №1, занимается в цирковой студии. В конце января 2020-го Даша Шейко прошла большой кастинг вместе с другими детьми из модельных агентств Европы, после которого Pinko утвердил ее на съемки и пригласил в Милан. В дороге Дашу сопровождала мама – Алеся Шейко. С ее слов, ее дочь и еще три девочки из Италии и Испании провели на съемках целые сутки.

Фото: ex-press.by

Итоговые кадры фотосессии пока не представлены в общем доступе. Результат можно будет увидеть, когда Pinko представит коллекцию осенне-зимнего сезона 2020-2021 в каталогах и на билбордах, в интернете и на ТВ.