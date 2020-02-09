Наскальная живопись и накидки из перьев: как жили неандертальцы Гибралтара 2 9.02.2020, 10:44

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Они были гораздо ближе к современным людям, чем принято считать.

Во многих отношениях неандертальцы остаются для нас тайной. Однако четыре пещеры в Гибралтаре дают нам беспрецедентное представление о том, какой могла быть их жизнь перед тем, как они окончательно вымерли, сообщает ВВС.

40 тысяч лет назад в Европе мы были не единственными людьми - кроме представителей вида гомо сапиенс или кроманьонцев было еще как минимум три человеческих вида.

Вы наверняка слышали об одном из них - неандертальцах. Сразу представляются коренастая фигура, нависшие брови... Но в остальном они были очень похожи на нас и жили во многих регионах Европы на протяжении более 300 тысяч лет.

Да, неандертальцы были весьма жизнеспособны - они просуществовали на Земле на 200 тысяч лет дольше, чем представители гомо сапиенс, современного человека, человека разумного.

Следы их существования постепенно теряются примерно 28 тысяч лет назад, что дает нам представление о том, когда наши братья по разуму окончательно вымерли.

Ископаемые свидетельства демонстрируют, что последние из них пытались выжить в таких местах, как Гибралтар.

Находки на этой территории на южной оконечности Пиренейского полуострова, принадлежащей Великобритании, помогают больше понять, какими они были, эти последние из неандертальцев.

А были они, как теперь выясняется, гораздо больше похожими на нас, чем мы раньше считали.

В знак признания ценности этих находок в 2016 году Гибралтару был присвоен статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Особый интерес представляют четыре большие пещеры.

Три из них пока еще почти не исследованы. Но в четвертой, пещере Горама (обнаружена в 1907 году британским военным А. Горамом. - Прим. ред.), каждый год ведутся раскопки.

"Они не просто боролись за выживание, - рассказывает директор по археологии музея Гибралтара Клайв Финлейсон. - В определенном смысле для них это был город. Это место наибольшей концентрации неандертальцев в Европе".

Неизвестно, правда, сколько именно людей здесь жили - то ли несколько семей, то ли десяток человек. Генетические данные свидетельствуют, что неандертальцы жили субпопуляциями, мелкими группами.

Их следы в Гибралтаре впервые были обнаружены в 1848 году, когда нашли первый целый череп взрослого неандертальца.

С тех пор были обнаружены кости семи других неандертальцев и многочисленные артефакты - предметы, которые, видимо, использовались в повседневной жизни как орудия, а также останки животных и раковины моллюсков.

Внутри пещеры Горама - много метров осадочных слоев. Каждый слой представляет определенную точку геологического времени.

Окаменелости, обнаруженные в этих слоях, дают возможность предположить, что гибралтарские неандертальцы жили в этой пещере, то уходя, то возвращаясь, на протяжении более 100 тысяч лет.

Если судить по слоям отложений, они селились в этой местности вплоть до 24-33 тысяч лет назад. Возможно, неандертальцы жили и в других районах побережья, но уровень моря за последние 30 тысяч лет значительно поднялся, и прочие ископаемые просто ушли под воду.

"Нам очень повезло, что в Гибралтаре такие скалы. В пещерах сохранились нетронутые свидетельства жизни неандертальцев", - говорит Клайв Финлейсон.

Клайв, его жена Джералдин и их сын Стюарт много лет ведут раскопки в этих пещерах. Все трое - ученые.

Передняя часть пещеры открыта солнечному свету, из нее виден океан. Но чем глубже, тем темнее, и дальше пещера распадается на несколько помещений.

Там прохладно летом и нехолодно в зимние месяцы - идеальное место для того, чтобы отдохнуть, не рискуя подвергнуться нападению крупных хищников.

Клайв Финлейсон, директор археологии музея Гибралтара, уверен, что неандертальцам хорошо жилось в пещере Горама

Фото: BBC EARTH

Близкие родственники

Несмотря на общепринятые представления о неандертальцах, те из них, что жили здесь, были далеки от сложившегося у нас в головах стереотипа грубых, коренастых, примитивных людей, которые только и могли, что рычать при встрече друг с другом и размахивать дубиной, чтобы никто к ним близко не подходил.

На самом деле, указывает Паола Вилла из Колорадского университета в Боулдере, они были очень похожи на нас - нам надо преодолеть современный человеческий комплекс превосходства.

И это мнение поддерживают сведения, собранные генетиками. У нас с неандертальцами не просто 99,5% общего ДНК, мы до сих пор носим в себе часть их ДНК.

Все это потому, что мы, гомо сапиенс, перебрались в Европу из Африки, и затем много раз в истории сталкивались со своими братьями по разуму и вступали с ними в сексуальные связи.

Все, кто сейчас живет не в Африке, носят в своем ДНК следы тех смешанных браков.

Я сама несколько лет назад, пройдя генетический тест, обнаружила, что 2,5% моей ДНК - от неандертальцев.

Исследователи выявили, что у современных людей в общем можно найти 20% неандертальской ДНК.

Открытия, сделанные в пещере Горама, помогли нам многое узнать о жизни последних неандертальцев.

Анализируя их останки, можно понять, что они употребляли в пищу морепродукты и морских млекопитающих. Они даже охотились на дельфинов, говорит Клайв Финлейсон. Как именно они это делали, неизвестно, но мы точно знаем, что они охотились на таких больших животных, как мамонты, носороги, олени и горные козлы.

Окаменелый череп неандертальца, найденный в Гибралтаре, находится в Музее естествознания в Лондоне

Фото: HUW EVANS PICTURE AGENCY

В пещере Горама найдены останки более 150 разных видов птиц, на многих из них - следы зубов и порезов, что говорит о том, что неандертальцы их ели.

Они даже ловили таких больших и хищных птиц, как беркуты и грифы-стервятники. Нам неизвестно, ловили ли они их на приманку, ставили ли силки. Но зато известно, что на таких птиц неандертальцы охотились не обязательно ради их мяса.

"Большинство следов надрезов - на костях крыльев, где мяса очень мало, - рассказывает Клайв Финлейсон. - Похоже, что они их ловили ради перьев, из которых делали украшения". Причем предпочитали птиц с черными перьями.

Клайв и его группа продемонстрировали мне, как тысячелетия назад неандертальцы могли делать свои украшения. После того, как птица с осторожностью была лишена мягких тканей, то, что от нее осталось, можно было использовать как декоративную накидку из черных перьев, и выглядела она потрясающе.

Неандертальцы могли ловить грифов, чтобы использовать их перья как украшения

Фото: BBC Earth

Всё это подводит нас к важной мысли: неандертальцы понимали и ценили культурную символику.

Тот факт, что неандертальцы использовали творческий подход и воображение в изготовлении накидки из большой птицы, показывает, что их познавательные навыки вполне сравнимы с нашими.

И, независимо от того, насколько развит был их интеллект, то, что они создавали подобные культурные артефакты, говорит об обладании одной из определяющих черт человека.

Древние художники

Они даже могли создавать произведения искусства. В 2014 году Финлейсоны обнаружили нечто удивительное на стене пещеры Горама - то, что потом назвали "неандертальским хештегом". Это было первым свидетельством существования неандертальского искусства, говорит Джералдин.

Несмотря на грубоватость изображения, рисунок требовал от автора серьезной подготовки, уверяет Джералдин. "Это не что-то такое, что случилось по ошибке, или просто каракули... тут все было продумано", - говорит она.

Когда археологи попытались сами воспроизвести рисунок на стене, они обнаружили, что самая глубокая канавка требовала 60 ударов острым каменным орудием. "Окончательно стало ясно, что это сделано намеренно", - говорит Джералдин.

Ученые нашли декоративные раковины и следы применения красной охры на местах стоянок неандертальцев, что тоже указывает на возможность создания ими произведений искусства.

Если это так, то неандертальцы обладали способностями, которые раньше считались уникальными для гомо сапиенс.

В 2018 году в Испании было найдено еще больше настенных рисунков животных и геометрических фигур, которые приписывают неандертальцам. Они сделаны 64 тысячи лет назад.

Настенные рисунки в испанских пещерах были созданы за 20 тысяч лет до того, как люди перебрались из Африки в Европу. Похоже, что их авторы - неандертальцы

Фото: GETTY IMAGES

Если они могли создавать такие произведения искусства и культурные ценности, как рисунки и украшения, то уже не удивляет, что, как показывают последние исследования, неандертальцы обладали изощренными языковыми способностями.

В одном из исследований 2013 года группа ученых обнаружила, что подъязычная кость у неандертальцев (имеющая важнейшее значение для способности говорить) работала точно так же, как и у гомо сапиенс.

Если у неандертальцев тоже был свой язык, то тогда они - самые настоящие люди

Группа ученых, возглавляемая Стивеном Ро из Университета Новой Англии (Армидейл, Австралия), утверждает, что их компьютерная модель показывает: неандертальцы могли разговаривать - как мы.

Когда коллектив Стивена Ро сделал это открытие, ученый сказал: "Многие считают, что именно наша способность разговаривать, наш язык - это одна из самых основных характеристик, делающая людей людьми. Если у неандертальцев был свой язык, то тогда они тоже - самые настоящие люди".

Если они могли разговаривать, то значит могли передавать друг другу информацию - например, о том, как изготавливать те или иные орудия. Наверное, они даже могли кое-чему научить современных людей.

Пещера Горама была обнаружена в 1907 году британским военным А. Горамом

Так или иначе, есть свидетельства: именно это - обучение - происходило, когда неандертальцы вступили в контакт с представителями гомо сапиенс.

Характерное орудие из кости, найденное на месте стоянки неандертальцев, позже было обнаружено и там, где жили только гомо сапиенс.

Коллектив ученых, возглавляемый Мари Соресси из Лейденского университета (Нидерланды), проанализировал известные нам места, где жили неандертальцы примерно 40-60 тысяч лет назад.

Те орудия, которые они нашли, оказались фрагментами реберных костей оленя и применялись, скорее всего, для размягчения шкуры животного, чтобы потом использовать ее в качестве одежды.

"Орудия такого типа были очень распространены… и их находили практически на любой стоянке кроманьонцев после того, как неандертальцы вымерли", - рассказывала Соресси в интервью Би-би-си.

И это указывает на то, подчеркивает она, что современные люди, встречавшиеся с неандертальцами, потом подражали им в использовании орудий.

Когда мы, гомо сапиенс, жили ближе к экватору, нам не нужна была теплая одежда. С другой стороны, неандертальцы долго жили в более холодном европейском климате.

Неандерталки и денисовцы вступали в интимную связь. Девушка из алтайской пещеры - ее результат

И когда представители вида человека разумного стали прибывать в Европу, им было чему поучиться у неандертальцев в плане того, как выживать в холодную погоду.

Многие исследователи, включая Соресси, считают, что встречи с представителями других человеческих видов были крайне важны для нас - благодаря опыту неандертальцев и других древних людей, ныне вымерших, мы в итоге превратились в современного человека.

Финлейсон и его коллеги в пещере Горама - возможно, это было последним местом, где жили неандертальцы

То, что неандертальцы использовали большое количество разных орудий, еще раз говорит о том, насколько они были похожи на нас. Как и мы, они были способны успешно адаптироваться и использовать условия окружающей среды.

"Неандертальцы были гораздо более развиты, чем нам раньше казалось, - говорит Соресси. - И сейчас наступил поворотный момент: нам пора взглянуть на них как на равных человеку разумному во многих отношениях".

И это становится еще более очевидным после обнаружения того, что неандертальцы, как и мы, хоронили своих мертвых - один из важнейших культурных ритуалов, показывающих способность к "сложному символическому поведению".

Последние из неандертальцев

Однако между неандертальцами и человеком разумным есть и очевидные различия. О многом говорит хотя бы то, что мы выжили, а они нет.

Когда они вступили в последние тысячелетия своего существования, перед ними встали новые проблемы - те, к которым они, в отличие от гомо сапиенс, не были готовы.

Джон Стюарт из Борнмутского университета в Британии ссылается на свою работу, в которой он исследовал различные стратегии охоты у человека разумного и неандертальца.

Неандертальцы, говорит он, охотились на мелкую дичь (на кроликов, например) в гораздо меньшей степени, чем гомо сапиенс. Они предпочитали тактику ближнего боя с крупными животными. Возможно, они не представляли, как можно добыть достаточно пропитания, охотясь на мелких кроликов.

"Думаю, что у современных людей было больше способов ловить быстро передвигающуюся мелкую дичь - например, силки или капканы. Безусловно, когда наступали голодные времена, в распоряжении гомо сапиенс было больше приемов", - говорит он.

Кроме того, есть свидетельства, что неандертальцы существовали во все более неблагоприятных условиях. Чрезвычайно холодные периоды в разных местах Европы гнали их на юг, пока они наконец не прибывали в такие места, как Гибралтар.

"Каждые несколько тысяч лет климат в Европе и Азии резко менялся - от относительно теплого к очень холодному, - говорит Крис Стрингер, руководитель исследований происхождения человека в лондонском Музее естествознания. - По мере того, как это случалось снова и снова, им (неандертальцам) так и не удалось достичь необходимой для выживания численности".

Реконструкция захоронения неандертальцев в Ла-Шапель-о-Сен (Франция)

Фото: GETTY IMAGES

Это означает, что к тому времени, когда оставшиеся неандертальцы пришли в те места, которые стали для них последними на Земле, они уже вырождались из-за того, что постоянно скрещивались с родственниками.

Кроме того, как показывают открытия, сделанные в 2019 году, рождаемость у неандертальцев снижалась - возможно, из-за нехватки пищи, поскольку бесплодие может быть результатом снижения жира в организме.

В отчете об исследовании, проведенном Анной Деджоанни из университета Экс-Марсель (Франция), предполагается, что даже маленькое изменение в уровне рождаемости среди молодых женщин могло привести к серьезному ущербу для роста населения неандертальцев и, соответственно, к подрыву их шансов на выживание в долгосрочной перспективе.

"В конце концов их численность могла стать настолько маленькой, что они достигли точки невозврата", - говорит Клайв Финлейсон.

Фото: GETTY IMAGES

Значительная часть генома неандертальцев сохранилась и ныне - у современных людей

К сожалению, это означает, что, хотя последние из неандертальцев жили примерно так же, как и их предки, этого оказалось недостаточно для выживания в новых климатических условиях.

Небольшим количеством оставшихся неандертальцев можно объяснить и их неспособность к внедрению новшеств и распространению культуры. Если жизнь превращается в непрерывную битву за выживание, до для культуры уже нет времени и сил.

Что ж, они ушли. Но не до конца: значительная часть их генома сохранилась у современных людей. Так что неандертальцы оставили свою печать на человечестве - на тысячи лет вперед.