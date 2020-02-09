Крысо-вирус 2 Александр Сотник

9.02.2020, 11:22

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Александр Сотник

А ты, россиянин, молись.

Путин не хочет болеть. С 6 февраля в Кремле ужесточены правила досмотра участников мероприятий с участием президента Владимира Путина. Эти дополнительные меры связаны со свирепствующим в Китае коронавирусом. Накануне Первый канал выпустил сюжет о том, что за вспышкой эпидемии может стоять уже давно не наш Дональд Трамп: дескать, в самом названии вируса зашифрован этот рыжий Джокер. Когда-то он раздавал короны красавицам, а теперь напустил на Китай смертельную заразу. Задача номер один: не дать заразить этой болячкой нашего плешивого гения. Включить бдительность и надеть на морды медицинские маски! Народное лубянское средство: дождаться полнолуния, трижды плюнуть на Конституцию, сжать в зубах еловую веточку и задушить тремя православными перстами свежепойманного иноагента.

Не успело пацаньё поплясать на потолке от радости из-за свершившегося Брекзита – как неприятности засыпали «малину» по самые кремлевские звезды. Турки начали захватывать российско-сирийские военные базы, по пути отстреливая путинских наёмников в Сирии. А на трассе М4 войска США отказываются пропускать российских военных через свои КПП. В НАТО это называют «тактической блокировкой» территорий вокруг американских войск. «Здесь каждый день кажется, что все в этой зоне могут начать стрелять друг в друга. Но когда турки и сирийцы начали напрямую обстреливать позиции друг друга, стало очевидным, что свободное передвижение потенциально враждебных сил может еще больше ухудшить ситуацию», - пояснили в военном ведомстве. Ни о каком совместном патрулировании с участием русских и турок речь больше не идет: тут как бы уже в открытую не схлестнуться…

Но и это – не главная неприятность. Еще недавно Путин в обнимку с Эрдоганом триумфально откручивал вентиль «Турецкого потока», а теперь оказалось, что Турция резко сократила закупки российского газа. Спад относительно 2018 года составил около 40%. В результате Турция впервые за 13 лет вышла из топ-3 покупателей российского газа. Таким образом, США блокируют «Северный поток – 2», уже ставший «золотым» для дешевеющего «Газпрома», Эрдоган снижает уровень поставок газа со своей стороны, а «Сила Сибири» на китайском направлении в вовсе обнулена, превратившись в «Бессилие Миллера». В Кремле уже не знают: радоваться несостоявшемуся в Сенате США импичменту Трампа или надевать траурные костюмы. А тут еще и после долгожданного Брекзита от Ромы Абрамовича стали поступать нехорошие намеки, что не сегодня – завтра его буржуйско-кремлевское вымя начнут прощупывать пытливые правоохранительные органы английской королевы. И душа окислилась – настолько, что хоть Лукашенко к Луговому на чаепитие зови, ибо это – последний шанс на хоть какую-то победу с территориальным расширением.

За последний год количестве сторонников интеграции с Россией в Республике Беларусь сократилось на 20%. Кремль раздраженно проглотил пилюлю и снова недопоставил Беларуси бочковой грязищи, с отчаянием используя привычный нефтяной рычаг. Должен был поставить 2 млн. баррелей, а поставил 500 тыс. Прости, Лука, так получилось. А ты не беси хозяина нашей бензоколонки, пока тот не включил свою обиду на полную мощь, как это сделал пещерный житель Кузбасса, который не хотел платить алиментов, да и выжег свою проблему дотла вместе с бывшей женой и двумя детьми. Насмерть выжег. Нравы у нас диковатые и характер легковоспламеняющийся.

Но мы готовы пересмотреть свои братские порывы, которые нам же и выходят боком. «Нужно брать ответственность за те 70 лет, когда мы, регионы России, кормили Прибалтику, Украину, другие республики и вычищали из этих русских областей все, создавая там промышленность, обучая языку и многому другому», — заявил Вячеслав Володин. Спикер Госдумы отметил, что результатом такого подхода стало то, что в 1991 году, после распада СССР, экономика России «упала ниже», чем во время революции 1917 года, и теперь «президенту приходится собирать ее по крупицам». Шизофрения режет правду-матку. Забыта «помощь СССР братской Африке» и «товарищеской Кубе», не вспоминаются финансовые вливания в террористических мартышек в «арафатках». С этой избирательной памятью конфликтуют нескрываемые намерения Путина снова затащить в свою мрачную спец-пещеру Украину и Беларусь, замахнувшись цепкой лапой совкопитека на ненавистные страны Балтии. Оба полушария гения кремлевской мысли дымятся и искрят от напряжения, насмерть убивая логику. А, в принципе, зачем логика дикарям? У них есть цель, и ради нее они пожертвуют чем угодно. Тут не до политесов. «Пусть лошадь думает – у неё башка большая, а для нас сойдет и так…» Для нас главное – Медведеву придумать новую должность для трудоустройства, а еще – пожизненных сенаторов учредить. Было бы неплохо, чтобы их места по наследству переходили, и вообще – о душе пора подумать, так что пара-тройка тыщ душ нашим чиновникам бы не повредила…

А ты, россиянин, молись. На Путина, чтобы жил подольше, и чтобы хворь пиндосская его не зацепила, и чтобы снайперы на каждой крыше сидели, отстреливая злобных шпионов, и чтобы наводнением тебя не смыло и пожаром не сожгло, и чтобы влага снизошла на Крым любимый, засыхающий. А потом приди домой, свари картошечки, полей пальмовым маслицем, заешь эрзац-колбаской, закуси пластмассовым огурчиком, выпей суррогатной водочки и ляг на диван у телевизора. Он тебе покажет – и как поднимаются головки Воеводы, и как до смерти напуганы враги, и чего ты достиг под руководством вождя. И чего достигнешь завтра. Если суждено дожить в эпоху свирепствующего крысо-вируса…

Александр Сотник, sotnik-tv.com