Исключительно бизнес 6 9.02.2020, 11:33

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Почему Кремль оставил Лукашенко без дешевой нефти.

Замгендиректора Института национальной энергетики РФ Александр Фролов в интервью НСН пояснил, почему Россия не пошла на уступки Беларуси на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи и не снизила цены на нефть.

«Все претензии Беларуси, которые ранее были озвучены, ожидаемо были отброшены. Из чего они возникли? Беларусь получала нефть по ценам ниже, чем другие потребители российской нефти. Это происходит за счет того, что с этой нефти не платится экспортная пошлина. Все заявления Белоруссии о том, что она будет закупать нефть у целого сонма стран, кроме России, были ничем иным, чем пустопорожним сотрясанием воздуха. И это ожидалось. Потому что им надо было сохранить высокую маржу от покупки сверхдешевой российской нефти. А она снижается по мере роста экспортной пошлины. Таким образом, цена растет и для внутрироссийских покупателей, и для Беларуси. То есть, продавать белорусским НПЗ нефть дешевле, чем своим, было бы, мягко говоря, странно. И это разговор России только про деньги. Также как и разговор Беларуси. Исключительно бизнес» - пояснил аналитик.

Александр Фролов напомнил, откуда появились надежды Минска на покупку российского топлива на льготных условиях.

«В России завершается налоговый маневр - снижается таможенная пошлина и увеличивается налог на добычу полезных ископаемых. Еще в 2018 году эксперты прогнозировали, что новые налоговые изменения приведут к конфликту с Белоруссией. Если экспортной пошлины не будет, Белоруссия становится рядовым покупателем российской нефти, и больше она не может рассчитывать на сверхдоход от переработки и реализации нефтепродуктов на мировом рынке. Сейчас Беларусь закупает порядка 23-34 млн тонн российской нефти, из которых Минску нужно, от силы, 7 млн тонн. Остальное перерабатывается и продается потребителям за границей этой страны – в частности в Украину», - отметил собеседник НСН.

Эксперт считает, что Путин предложил Лукашенко выход из сложившейся ситуации. Именно на него и намекнул Дмитрий Козак.

«Беларуси в качестве компромисса предлагалось синхронизировать налоговые кодексы. Это некие механизмы, которые позволят Минску повысить конкурентоспособность в условиях растущего налогового бремени. Видимо, дальнейшие переговоры, которые могут идти об интеграции, надо понимать в этом ключе – сохранение предложения о синхронизации налоговых кодексов. Иной механизм придумать сложно», - напомнил Фролов.