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Джеки Чан пообещал миллион юаней за создание лекарства от коронавируса

  • 9.02.2020, 11:40
Джеки Чан пообещал миллион юаней за создание лекарства от коронавируса

Звезда боевиков выразил надежду, что его намерение будет правильно истолковано.

Гонконгский актер Джеки Чан заявил, что подарит 1 млн юаней (около $143 тыс.) тому, кто изобретет лекарство от коронавируса 2019-nCoV. Об этом пишет The Straits Times со ссылкой на официальный аккаунт актера в социальной сети Weibo, передает РБК.

65-летний Чан написал, что наука и технологии являются ключом к преодолению вируса. Поэтому он решил отблагодарить человека или организацию, которые первыми разработают вакцину от коронавируса.

Звезда боевиков выразил надежду, что его намерение не будет неправильно истолковано. «Речь идет не о деньгах. Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса вместо того, чтобы наслаждаться жизнью», — написал Джеки Чан.

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению, в КНР коронавирусом 2019-nCoV заражены уже более 37 тыс. человек. Погибли 811 человек в материковом Китае и двое за его пределами.


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